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バイエルンはジャマル・ムシアラに関する声明を発表し、2025年2月に契約交渉がまとまった時点では、神経疾患についていずれの当事者も知らなかったと明らかにした。

最初の症状が現れ、バイエルンの医師に相談した後、初めて検査が行われたのは2025年4月22日だったという。その結果、欠神発作との診断に至った。

こうした経緯は、4月中旬の出来事と直接関係している可能性がある。2025年4月13日、ムシアラは制限速度が時速120キロの道路を時速194キロで走行し、重大な交通事故を起こしていた。

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲと、11WINSのクリスティアン・シュミットらムシアラの代理人との間で 対立が最近激化する中 、2025年2月にまとまった極めて高額な契約延長の時点で、ムシアラの疾患はすでに知られていたのではないかとの疑惑が浮上していた。今回、バイエルン自らがその疑惑を払拭した。

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クラブはまた、クラブと代理人の間で「建設的な話し合い」が行われ、双方が改めて次のように強調したと述べた。「選手の健康は双方にとって何よりも優先される。ジャマル・ムシアラは復帰に向けて全面的な支援を受ける」

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さらに、話し合いを「協力関係を保ち、秘密を守りながら続ける」ことで合意したという。 ムシアラは現在、自ら選んで診察を受けている神経科医の診療記録をバイエルンが閲覧することも認めたとされる。 攻撃的な選手であるムシアラがバイエルン側に歩み寄った形だ。火曜日の『シュテルン』の衝撃的な報道によると、バイエルン側はこの件について十分な情報を得られていないと感じ、 ムシアラ側が疾患について何かを隠しているのではないかと疑っていた。

その疑念の理由は、先週月曜日にムシアラがチーム練習中、12週間ぶりに欠神発作を起こしたにもかかわらず、強い権限を持つ監督機関がそれを知ったのは週の途中だったことにあるようだ。ただし、マックス・エーベルルらスポーツ部門の幹部には情報が伝わっていたという。

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こうした中、ルンメニゲは金曜日、ムシアラが以前の力を取り戻せるかについて公の場で強い疑念を示し、同時にムシアラの高額な契約条件の見直しを真剣に検討すると述べて、波紋を広げた。

バイエルンとムシアラの代理人の間に口頭での合意はあるのか？

名誉会長のウリ・ヘーネスは、この選択肢が夏にテーゲルンゼーでムシアラの代理人シュミットと交わした紳士協定に含まれていたと考えている。 『南ドイツ新聞』は 、ヘーネスとシュミットが会い、ムシアラが以前のようなパフォーマンスを発揮できない場合は契約を見直すと口頭で合意したと報じた。

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一方、ムシアラ側は話し合いでそのような結論に至ったとは捉えておらず、ムシアラの状態が近いうちに改善しなければ、改めて話し合うという取り決めにすぎないと考えていたという。

ムシアラはRBライプツィヒとハイデンハイムとのテストマッチで原因不明のまま倒れた後、8月に欠神発作を伴う疾患を公表していた。ただ、倒れた後はすぐに回復し、自力でピッチを離れることができた。