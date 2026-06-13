ムシアラを巡りクロップとマテウスが激論

ドイツのルター・マテウスは、ワールドカップ初戦のキュラソー戦で、ユルゲン・クロップとトーマス・ミュラーがデニス・ウンドヴァをプレイメーカーとして起用し、ジャマル・ムシアラをベンチに置くことを提案したことに強く反発し、大きな議論を巻き起こした。

2人はマジェンタTVの解説者として代表の理想布陣を提示し、オンドヴァ起用を擁護していた。

ミュラーは「全員が万全ならオンドヴァは素晴らしい選択肢だ。彼には本能がある」と語った。

クロップも「オンダフは10番のポジションでプレーできる」と同意した。

さらに、両監督は65分以降にムシアラを切り札として投入し、スペースが生まれた瞬間に活かすことを提案した。

しかし、ドイツ代表最多出場記録を持つレジェンド、マティアス・マティウスは賛同せず、『ビルト』紙に反論した。 「クロップとミュラーが開幕戦でムシアラではなくウンドヴァを起用と聞き驚いた。意見は尊重するが賛同できない」

さらに「クロップとミュラーには感覚が欠けている。特にユルゲンはそれを理解しているはずだ。ドイツがW杯で成功するにはムシアラの質が必要で、信頼と出場時間を与えるべきだ」と語った。

1990年優勝国でもあるマテウスは、こうした発言がユリアン・ナーゲルスマン監督の仕事を難しくすると指摘した。「クロップのコメントはナーゲルスマンの仕事を容易にしない。 重要なチャンピオンズリーグの前に、クロップの主力選手をベンチに置くようアナリストが助言したら、彼は何と言うか見てみたかった」。

さらに「ムシアラが万全でないのは皆が知っている。不安を煽るより支えるべきだ」と語り、ミュラーのコメントについても「元チームメイトとして彼を褒めるのは少し奇妙だ」と述べた。 ワールドカップでまだ1分もプレーしていないのに、議論が起きるのは違和感がある。特にアメリカ戦の後半でムシアラが調子を上げていただけに、今は支えるべきだ」と結んだ。