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バイエルン・ミュンヘンは、プレミアリーグのビッグクラブが獲得への関心を強めるなか、ジャマル・ムシアラの将来をめぐって難しい決断を迫られている。

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これは、バイエルンの名誉会長であるウリ・ヘーネス氏がムシアラの健康状態に懸念を示し、クラブが今後も彼の給与を支払い続けられるかどうかに疑問を呈したことを受けたものだ。

以来、クラブはこの発言から距離を置こうとしており、23歳の同選手が今後数週間で完全なコンディションを取り戻せるよう支援することに注力していると強調している。

ウェブサイトの『フットボール・インサイダー』は、マンチェスター・ユナイテッドの元チーフスカウトであるミック・ブラウン氏のコメントを掲載した。同氏は、バイエルン・ミュンヘンはムシアラの健康状態に慎重に対処すべきであり、早すぎる復帰を強いるべきではないと語っている。

同時に、クラブは選手に敬意を払うべきだとも強調された。彼の健康状態やクラブでの将来をめぐる公の場での議論は、どちらの側のためにもならないからだ。

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『フットボール・インサイダー』によれば、クラブが彼の将来を検討するなか、バイエルン・ミュンヘンが今シーズン終了時にジャマル・ムシアラを売却する可能性が高まっているという。

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この攻撃的MFの契約には、シーズン終了とともに発効する契約解除条項が含まれている。クラブが彼の将来に疑念を抱いていることが、イングランドのクラブに獲得へ動く道を開く可能性もある。

とはいえ、現時点では将来をめぐる憶測にとらわれるのではなく、ムシアラの回復を支えることに焦点を当てるべきだ。なお、バイエルン・ミュンヘンとの契約は2030年まで残っている。

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ブラウン氏は『フットボール・インサイダー』に対し、次のように語った。「バイエルン・ミュンヘンは、ジャマル・ムシアラに関して非常に難しい状況に置かれている。選手が健康上の問題を抱えると、その状態にどう対処すべきか、そしてサッカーを続けられるのかといった疑問が浮上するものだ」

さらに「最終的には、選手本人とクラブの医師が判断することになる。プレーを続けられると結論づければ、彼は続けるだろう。クラブだけで決められることではない」と続けた。

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「バイエルン・ミュンヘンの会長による発言は、おそらく熟慮されたものではなかったと思う。ただ、契約解除が議題に上るケースは、これまでにも見てきた」と指摘。

「仮に彼のバイエルン・ミュンヘン退団を認める決定が下されれば、プレミアリーグのクラブが獲得に関心を示すのは間違いない。マンチェスター・ユナイテッドも確実に興味を持っている。だが、それは現時点で最も重要な問題ではない」と強調した。

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ブラウン氏が説明したように、バイエルン・ミュンヘンが今後ムシアラの退団を認めることがあれば、プレミアリーグのクラブからの関心が不足することはないだろう。

このドイツ人MFは、チェルシーやイングランドの年代別代表でプレーした後にミュンヘンへ移籍し、ドイツ代表を選んだことから、イングランドサッカーが失った才能の一人と見なされている。

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『フットボール・インサイダー』によると、リヴァプールとアーセナルは、ムシアラがまずコンディションの回復を証明できれば、来夏の移籍市場で獲得の可能性を検討する用意があるという。

ドイツでの最近の報道によれば、この攻撃的MFの契約には来夏に行使可能な契約解除条項が含まれており、これを受けてイングランドのクラブは彼の動向を注視しているという。

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関係者によれば、ムシアラの獲得には巨額の費用がかかるとみられるが、関心を寄せるクラブはまず、彼がトップレベルで定期的かつ継続的に出場できる状態に戻れるかを見極める必要があるという。