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SNS上で拡散された投稿が、バイエルン・ミュンヘンのスター、ジャマル・ムシアラの将来をめぐって大きな波紋を広げた。投稿はムシアラがプロサッカー選手としての引退を即座に発表する準備を進めていると伝えており、衝撃的な展開にファンの間で不安が広がった。

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その後、この主張は『ジ・アスレティック』に所属するスポーツジャーナリスト、デイヴィッド・オーンスタイン氏になりすましたアカウントから発信されたもので、公式発表や信頼できる情報に基づくものではないことが明らかになった。

発端は、「X」上の「@david_ornsign」という名前のアカウントが、23歳のドイツ人選手が現役生活に幕を下ろす準備を進めていると主張する投稿を行ったことだった。投稿では、月曜日にアリアンツ・アレーナで別れの記者会見が開かれるとも伝えられていた。

投稿は瞬く間に拡散し、わずか数時間で300万回近く閲覧され、フォロワーから大きな反響を呼んだ。

噂が広まった背景には、サッカー報道で知られるデイヴィッド・オーンスタイン氏の名前があった。アカウントは一見すると信頼できる情報源のように見えたが、検証の結果、同氏の公式アカウントではなく、投稿は誤解を招く主張にすぎないことが判明した。

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ムシアラが引退を考えていることを裏付けるものは何もないものの、最近になってムシアラの負傷やバイエルンでの将来をめぐる報道が相次いでいたことから、そのタイミングが噂の拡散を後押しした。

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ムシアラを取り巻く実際の懸念は、ここしばらく継続的な出場を妨げてきた一連の健康問題に起因している。ムシアラは負傷を繰り返していたことに加え、2026年8月のプレシーズン期間中には神経系の体調不良に見舞われた。

ムシアラは4日間で2度意識を失い、その後の検査で神経障害に関連する欠神発作を起こしていたことが判明。症状を抑えるため、薬物治療を受けている。

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苦難はそれだけにとどまらなかった。太ももを負傷し、約2カ月にわたって公式戦から離脱したことで、コンディションとかつてのパフォーマンスを取り戻せるのかという疑問がさらに強まった。

こうした状況と時を同じくして、ウリ・ヘーネス氏やカール=ハインツ・ルンメニゲ氏らバイエルン・ミュンヘンの有力幹部が発言し、ムシアラの回復の道のりや、一連の負傷以前に見せていたレベルに戻れるかどうかについて懸念を示した。

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クラブ内での疑問は財政面にも及んでいる。ルンメニゲ氏は、ムシアラがフィジカル面の問題によって本来のレベルを取り戻せなかった場合、契約の金銭面の条件を見直す可能性に言及した。

報道によれば、このドイツ人MFの年俸は約2500万ユーロで、バイエルン・ミュンヘンとの契約は2030年まで残っている。そのため、ムシアラの将来をめぐる議論は競技面にとどまらず、在籍継続に伴う金銭的な負担にまで広がっている。

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以上のことから、ジャマル・ムシアラの引退をめぐる報道は偽アカウントを発信源とする噂にすぎず、現時点で得られている情報の中に、ムシアラがプロとしてのキャリアに終止符を打つ決断を下したことを示すものはない。