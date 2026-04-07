マンチェスター・ユナイテッドのカメルーン人選手ブリアン・ムボイモとコートジボワール人選手アマド・ディアロは、2025年アフリカネイションズカップの優勝タイトルをセネガルから剥奪し、モロッコに授与するという決定を嘲笑した。

アフリカサッカー界は前例のない危機に直面している。アフリカサッカー連盟（CAF）の規律委員会が先月、延長戦まで及んだ決勝戦でセネガルが1-0で勝利したにもかかわらず、アフリカ王者のタイトルをモロッコに授与することを決定したためだ。

この決定は、規定時間の終了数分前にモロッコにPKが与えられた後、セネガルの選手たちが数分間ピッチを離れたことを理由としたものである。その後、セネガルの選手たちは再びピッチに戻り、試合を続行した。

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モロッコ代表およびレアル・マドリードのスター、イブラヒム・ディアスはPKを失敗し、セネガルが延長戦で決勝ゴールを決め、モロッコ国内で優勝カップを手にした。

しかし、決勝から2ヶ月後、アフリカサッカー連盟（CAF）はセネガルからタイトルを剥奪し、セネガル代表選手の退場を理由にモロッコを3-0での勝者と認定した。

一方、この決定にセネガルサッカー連盟は激怒し、アフリカのトロフィーを守るため、より上位の機関に異議申し立てを行うことを決定した。

これに関連し、マンチェスター・ユナイテッドが国際試合の休止期間終了後のプレミアリーグ再開に向け、アイルランド共和国で合宿を行っている最中、ムボイモとディアロの2人が記者会見に登場した。

マンチェスター・ユナイテッドの2人のスター選手は、アフリカネイションズカップの優勝を巡る論争について質問されると、2人は笑い、ディアロは「ノーコメント」と答えた。

この皮肉な発言は、モロッコ代表のナシール・ムズラウィがマンチェスター・ユナイテッドに所属しており、2025年アフリカネイションズカップで「アトラスの黒人」の一員としてプレーしていたにもかかわらずなされたものだ。