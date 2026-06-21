ミード、エジプト代表対ニュージーランド代表の前に物議を醸す

エジプト代表の元スター、アフマド・ホサム・ミードゥが、明日未明に控える2026年ワールドカップ・ニュージーランド戦前に波紋を呼んだ。

ハサン監督率いるチームは初戦のベルギー戦を1－1で終え、勝利を逃した。

ミードは日曜、Xにこう投稿した。「初戦を控えて言いたくなかったが、エジプトはグループで最も簡単なベルギー戦を終えてしまった」。

彼はさらに、ニュージーランドとイランは「より手強く、より熱意のあるチームで、初戦よりも難しい試合になる」と続けた。

続けて「予選突破の鍵はニュージーランド戦の勝利。引き分け以下ならグループステージ突破は難しい」と語った。

この発言はフォロワーから賛否両論を呼んだ。このタイミングで発言したことに疑問の声もあるが、同意する声も少なくない。ベルギー戦後の称賛で集中力が低下し、ニュージーランド戦でつまずくことを懸念する意見も出ている。

モハメド・サラー率いるチームは、エジプト代表としてW杯初勝利を目指している。エジプト代表のW杯出場は今回が4度目。

関連記事：フランス代表がイラクに警告：「予想外の試合になるだろう…彼らの作戦は分かっている」

関連記事：移籍交渉を巡る2つの説…プレミアリーグのスターはレアル・マドリードへ近づいているのか？