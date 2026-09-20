ミンディ、代表引退の決断後にサプライズを明かす:モロッコとの決勝、そしてエジプトとの対戦

アル・アハリ・サウジのゴールキーパー、セネガル代表のエドゥアール・メンディが、母国代表としての国際的なキャリアに終止符を打つことを決断した。この決断は「テランガのライオンズ」の一員として過ごした8年間を経てのもので、その間に彼はアフリカネイションズカップで2度戴冠し、2度のワールドカップにも出場した。

34歳で、59試合の国際試合を戦ったメンディは、『レキップ』紙とのインタビューで、引退の決断はセネガルがモロッコでアフリカネイションズカップを制した後に固まり始め、ワールドカップの後も考え続けていたと明かした。彼は新世代に道を譲ることができる地点に達したと感じたという。

メンディはこう語った。「母国のためにあらゆる大会に出場した後、区切りをつけるのにふさわしい時だった。2度のワールドカップに出場したし、アフリカネイションズカップは正確に言えば2度半だ。というのも、最初の大会では残念ながら負傷してしまったからだ。3度の大会に出場して2度のタイトルを勝ち取れたのは、十分に幸運だった」

そして彼はこう付け加えた。「自分の務めを果たしたと感じているし、自分の経験を伝えることに貢献できたと思う。そして新世代に非常に近い存在であり、彼らを今後の戦いに向けて可能な限り最善の形で準備させてきた」

メンディの決断は、パトリック・ヴィエラがセネガル代表の指揮を執ることになったのと時を同じくして下された。このゴールキーパーは、新監督が彼に連絡を取り、自らのプロジェクトと彼に与えたいと考えていた役割について説明してくれたことを明かした。それによって彼は大いに心を動かされたが、態度を変えることはなかった。

彼はこう説明した。「パトリックが電話をかけてきて、彼のプロジェクトとビジョン、そしてそこでの私の役割について説明してくれた。彼が私に与えたいと考えていた役割に、とても心を動かされた。あのパトリック・ヴィエラだ、本当に偉大な選手だ。私は自分のビジョンと決断を彼に説明したが、それでも彼は私を説得しようとしてくれた」

アル・アハリ・サウジのゴールキーパーは、態度を決める前にヴィエラに考える時間をもらえるよう頼んだと述べ、そこにとどまり続けられない可能性が高いと分かっていながら代表との新たな段階を始めたくはなかったと説明した。

彼はこう語った。「最後まで続けられない可能性が高いと分かっていながら、このグループと新たな段階を始めたくはなかった。新しいグループが早く安定し、自らの道を見つけ、私の代表継続や引退に関して一切の混乱が生じないことを望んだ」

メンディは、国際的な旅路を終えた後にセネガル国民に自身についてどのようなイメージを持っていてほしいかについて語り、最も重要なのは、母国の利益を何よりも優先した選手として見られることだと強調した。

彼はこう語った。「私が彼らに覚えていてほしいのは、母国の利益を何よりも優先した愛国者だということだ。8年間、私は代表を最優先にしてきた。負傷にもかかわらず、困難な状況にもかかわらず、私は常に祖国の呼びかけに最善の形で応えようと努めてきた」

そして彼はこう付け加えた。「これらの成果を挙げ、セネガル国民を喜ばせられたことが、私の最大の勝利だ」。そして、直近のアフリカネイションズカップ（モロッコでの）での出来事は引退の決断に何ら影響を及ぼしておらず、そうした事柄は彼の個人的な決断とは別の枠組みで処理されるものだと強調した。

セネガル代表は1月18日、延長戦の末に1対0でモロッコを破っていたが、この決勝はモロッコにPKが与えられた後にセネガルの選手たちがピッチを離れてロッカールームへ向かったことで、大きな物議を醸した。

そして3月、アフリカサッカー連盟「CAF」はセネガルを3対0で敗戦扱いとする裁定を下したが、その後セネガルサッカー連盟はスポーツ仲裁裁判所に上訴し、同裁判所は10月8日をこの件の審理期日と定めた。

国際的なキャリアで最も印象的な試合について尋ねられると、メンディはエジプトとの2022年アフリカネイションズカップ決勝を選んだ。この試合は前後半と延長戦がスコアレスドローで終わった後、PK戦を4対2でセネガルが制した。

彼はこう語った。「それは単純に、カメルーンでのエジプトとのアフリカネイションズカップにおける私の初めての決勝だ。2019年には指を骨折していたので、これが私にとって初めての大陸選手権の決勝だった。あらゆるプレッシャー、国のあらゆる期待を感じた。あの最初の星を勝ち取ったのは信じられない気持ちだった。何にも代えがたい気持ちだった」

国際的な引退にもかかわらず、メンディは個人としては例外的な1年を過ごしている。今シーズンの最優秀ゴールキーパーに贈られるヤシン賞の候補リストに入ったのだ。彼はこのノミネートを、自分にとって特別な誇りの源だと捉えた。

彼はこう語った。「大きな誇りの源だ。むしろチェルシー在籍時のノミネートよりも大きな誇りの源だ。なぜなら、それはクラブと代表の両面での素晴らしい1年の真の集大成を意味するからだ」

メンディは、今シーズンがプロキャリアを始めて以来、最も満足のいくものだったと説明した。タイトル獲得と、キャプテンとしてクラブでより大きな責任を担うこと、そしてセネガル代表での指導的な役割を兼ね備えたからだ。

そして彼は次のように締めくくった。「私にとって非常に満足のいく1年であり、プロになって以来最高の年だった。34歳でサウジアラビアでプレーしている自分がノミネートされたことは、多くの人がこのリーグを二流リーグと評する中で、今年私が到達した水準を示している」