ミロシュ・ケルケズがハンガリーのサッカーファンの支持を失っている。複数のハンガリーメディアによれば、リヴァプールの左サイドバックには脅迫まで寄せられているという。

ケルケズはハンガリー代表で非常に波乱含みの代表期間を過ごしている。左サイドバックの同選手は9月25日のウクライナ戦に出場し、その際に小競り合いに巻き込まれた。

その後、ケルケズの父セバスティヤンはインスタグラムに、ロシアのラップグループAK-47の楽曲『Russian Paradise』をBGMにした写真を投稿した。

ウクライナではそれが、戦争におけるロシア支持と受け止められた。サイト『Myrotvorets』はその後、ミロシュと父親の双方をウクライナの敵のリストに掲載し、ロシアの侵略とウクライナ民間人の殺害を支持していると非難した。

2週間後、ケルケズは再び注目を集めている。先週金曜のジョージア戦では決勝ゴールを決めた一方で警告も受け、その結果、ウクライナとのUEFAネーションズリーグの試合は出場停止となった。

これを受けてハンガリーサッカー連盟は、同選手がチームキャンプを離れてクラブへ戻ることを認めたが、AZの元選手はそうしなかった。

ケルケズはイングランドへ戻る便に乗るのではなく、月曜夜にセルビアのアマチュアの試合に姿を見せた。場所は自身の生まれ故郷だった。

ケルケズはセルビア生まれだが、ハンガリー人の祖母との約束によりハンガリー代表でプレーしている。ウクライナ戦でハンガリー代表を応援するためにスタジアムに姿を見せなかった一方で、セルビアにはいたことが、多くのハンガリー人の反感を買った。

その背景には、セルビアとハンガリーの間にある因縁深い歴史もある。その結果、同選手に殺害予告が向けられる事態となった。アニタ・オルバーン外相はこれを非難し、ハンガリー国民ミロシュ・ケルケズに対する烙印押しと、あらゆる形の脅迫を強く非難すると述べた。