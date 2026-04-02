ミレイタオ、レアル・マドリードにマヨルカの要求について警告

レアル・マドリードのブラジル人DFエデル・ミリタオは、ピッチに復帰できたことを大変喜んでいると語り、シーズンの佳境において再び「エル・メリヘン」の一員としてプレーすることを心待ちにしていることを強調した。

このブラジル人センターバックは、昨年12月7日にサンティアゴ・ベルナベウで行われたセルタ・デ・ビーゴ戦で負った左膝のハムストリング断裂から回復した。

ミリティオは、来週土曜日にソン・モイックスで行われるマヨルカとのラ・リーガ戦に向けて、レアル・マドリードのメンバーに復帰する見込みだ。

ミレータオは、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が報じたポッドキャスト番組「レアル・トークス」の最新エピソードでのコメントで、「ピッチに立つときは常に全力を尽くしている。再びプレーできることを心から楽しみにしている」と語った。

28歳のブラジル人選手はさらに次のように付け加えた。「我々はレアル・マドリードのユニフォームの価値を十分に理解しており、このようなチームでプレーできることは大きな名誉だと知っている」

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また、自身の基準について次のように語った。「100％万全な状態ではない場合、次の試合で同じミスを繰り返さないよう、懸命にトレーニングする」。

ミレッタオは続けてこう語った。「ピッチの外でも自分の体をケアし、たとえ試合に出場していなくても、あるいは怪我から回復中であっても、常にベストな状態を保たなければならない」。

さらに、「ディフェンスでも攻撃でも、ボディコンタクト、ボール奪取、セットプレーなど、常に成長を目指している」と続けた。

また、このブラジル人DFは、降格圏に沈むマヨルカとの次戦が厳しい戦いになることを警告し、「彼らは激しくプレスをかけ、最後の瞬間まで戦い続ける。我々は常に警戒を怠ってはならない」と語った。