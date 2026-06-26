ミレイタオが警鐘を鳴らす：日本は史上最強だ

ブラジル代表DFエデル・ミレイタオは、チームメイトに警鐘を鳴らした。月曜に米ヒューストンで行われる2026年W杯ラウンド32の日本戦は「真に厳しい試練」だとし、万全の準備を呼びかけた。

彼は膝の負傷で代表を離脱したが、昨年10月の日本戦（3－2）でベンチから敗北を目撃した。 この試合は日伯戦で日本が初めて勝利した歴史的な一戦だった。さらに日本は3月、本拠地ウェンブリーでイングランドを1-0で破り、再び驚きを与えた。

ESPNによると、彼は日本の成長に感銘を受け、次のように語った。 「日本は今、史上最高の時期を迎えている。組織力と個人技が歴史上最も輝いている。彼らは団結し、長年にわたり驚くほど進化した。今、ワールドカップの舞台で競争の真っ只中にあることを証明している」

この発言は、日本がグループ6でオランダに次ぐ2位となり、3大会連続で決勝トーナメント進出を決めた直後にされた。

森保一監督率いるチームは高い戦術的柔軟性と闘志を示し、初戦でオランダに2度リードを許しながら2－2で引き分け、チュニジアを4－0で破り、木曜日にはスウェーデンと1－1で引き分けた。

この切り替えの速さとダイナミックなスタイルが、レアル・マドリードのディフェンダーを最も不安にさせている。彼はこう警告した。 「我々は極めて慎重かつ警戒を怠ってはならない。彼らは決して走り止まらないし、決定的な一撃を放つチャンスがあれば躊躇しないだろう。彼らは戦術的な規律に優れており、ピッチ上で最大限の献身を見せる選手たちを擁している」

それでもミリエタオは、ブラジルもグループステージで7得点1失点と好結果を残しており、大会を勝ち進める可能性は高いと楽観視している。

ブラジルはハイチ戦（3-0）、モロッコ戦（1-1）に続きスコットランドを3-0で下し、グループC首位で突破した。 「私は非常に自信を持っている。我々は試合を重ねるごとに著しい成長を見せており、好結果を残し、日本という壁を乗り越えるために必要な要素をすべて備えている。」