ミルチャ・ルチェスク氏の逝去を受け、ゲオルゲ・ハジがルーマニア代表監督に就任する。

ゲオルゲ・ハジ氏が月曜日、ルーマニア代表の新監督に就任した。61歳の同氏は、今月初めに心臓発作で死去したミルチェア・ルチェスク氏の後任となる。

ルチェスク監督の下、ルーマニアは来夏のワールドカップ本大会への出場権を獲得できなかった。ワールドカップ予選グループHではオーストリアが首位となり、ボスニア・ヘルツェゴビナが2位となった。ボスニア・ヘルツェゴビナはプレーオフでイタリアを破り、待望のワールドカップ出場権を手にした。

しかし、ルーマニアにはネーションズリーグ・グループ2で首位となり、W杯出場への追加チャンスが残されていた。同グループではコソボ、キプロス、リトアニアと対戦した。

プレーオフではトルコに0-1で敗れた。得点はフェネルバフチェなどでプレーしたフェルディ・カディオグル。

この試合から2週間後、ルチェスクは心臓発作で亡くなった。月曜日、ルーマニアサッカー協会はハギの2期目就任を発表した。

レアル・マドリードやバルセロナでプレーし代表124試合に出場した彼は2001年にも代表を率いたが4試合で辞任。その後ガラタサライなどで指導経験を積んだ。

9月開幕のネーションズリーグではスウェーデン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランドと対戦する。初陣は6月1日のジョージアとの親善試合だ。