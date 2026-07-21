ミルカートでの2発の補強に続き…アーセナルが「スペインの魔術師」を標的に

イングランドのアーセナルは、スペインの移籍市場が閉じる前にミケル・アルテタ監督の攻撃陣左サイドを補強するため、アスレティック・ビルバオのスペイン人ウインガー、ニコ・ウィリアムズとの公式接触を再開した。モーガン・ロジャースとブラッドリー・バルコラの2件の移籍が難航したことを受けての新たな動きだ。

専門メディアの英「Team Talk」によると、アーセナルのスポーツディレクター、アンドレア・ベルタは、獲得の可能性を総合的に見極める一環として、23歳のスペイン代表選手と直接交渉を行った。

ウィリアムズへの関心が再燃したのは、チェルシーへ移籍したロジャースの獲得にアーセナルが失敗し、さらにマンチェスター・ユナイテッドが正式オファーを提示して割って入ったことでバルコラの移籍をめぐる不透明感が続いているためだ。

ウィリアムズは、2026年ワールドカップでスペイン代表とともに成功を収め、大きな勢いを持って移籍市場に臨む構えだ。アルゼンチンとの決勝では、巧みなヘディングでフェラン・トーレスにパスをつなぎ、決勝点をアシストした。

負傷の影響で昨シーズンのスペインリーグでの先発出場は20試合にとどまったものの、適切なタイミングで復帰し、最高レベルでその実力を証明した。

ウィリアムズはビルバオと新たな長期契約を結んでおり、その契約には7700万ポンド（9000万ユーロ）の違約金条項が含まれている。これはアーセナルにとって手の届く金額だ。

関係筋によれば、ビルバオで199試合に出場して74得点37アシストを記録したウィリアムズについて、ベルタはアルテタが求めるスピードと決定力をもたらせる選手だと考えているという。

リバプールも以前この選手を追っていたが、国内および大陸での野望を実現するため移籍市場が閉じる前に左ウインガーのポジションを補強することにこだわるアーセナルが、現時点でレースの先頭に立っている。