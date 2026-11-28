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ミランの攻撃陣は、1月の移籍市場で小規模な刷新が避けられない。ゴンサロ・ラモスを起用する選択は、一定の成果を上げている。ポルトガル人FWはチームメートの力を引き出すうえで大いに役立っているものの、得点数はシーズン開幕時の期待に対してまだ少なすぎる。

フランチェスコ・カマルダの苦戦もあり、攻撃陣に補強を加え、パリ・サンジェルマン出身のラモスと交代で、あるいは並んで起用できる選手が必要だ。オーナーのジェリー・カルディナーレも公言する理想の補強は、レアル・マドリーのエンドリッキだ。しかし、マッテオ・モレットによると、まもなく新スポーツディレクターに就任するクレシェは代替候補の検討を始めており、アルノー・カリムエンドの名前が再び浮上している。

再浮上した名前：ミランがカリムエンドに目を付けたのは数シーズン前のこと。コンゴ民主共和国にルーツを持つフランス人FWが、パリ・サンジェルマンからレンヌへ移籍し、同クラブで大きく飛躍した時期だ。だが、移籍は実現しなかった。2002年生まれのFWにはノッティンガム・フォレストも関心を示し、リーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスの計34試合で18得点4アシストを記録した年に、約3000万ユーロで獲得した。

プレミアリーグでは輝けず：プレミアリーグへの適応は順調ではなかった。昨季前半は事実上ベンチで過ごし、得点はヨーロッパリーグ直近2試合で挙げた2点のみだった。そこで1月に調子を取り戻すための期限付き移籍が決まったが、今季復帰後も前年と似た状況が続く。プレミアリーグでの出場はわずか5試合、プレー時間は合計50分にとどまっている。1月に再びクラブを離れる可能性を考えるのは自然だ。

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クレシェはよく知っている：ただし、昨年1月の期限付き移籍先は、どこでもよかったわけではない。カリムエンドが向かったのは、ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトだった。そこで完全に調子を取り戻し、中央のストライカーと左右両サイドのウイングとして再び先発を務め、19試合で6得点1アシストを記録。フランクフルトの順位浮上に貢献した。



そして昨年1月、彼の獲得に踏み切った幹部こそ、マルクス・クレシェだった。クレシェは間もなく正式にミランの新スポーツディレクターとなる。すでにルベン・アモリムが率いるチームの戦力を整えるため、移籍市場の検討を始めている。

期限付き移籍は可能、ヒメネスの復帰はなし：ノッティンガム・フォレストは、再び期限付き移籍を認める可能性がある。事前に買い取りオプションを設定する形も考えられる。実現すればミランは、ゴンサロ・ラモスの戦力価値を損なわずに、ほかのポジションでも起用できる攻撃の選択肢を得られる。もちろん最優先はエンドリッキだが、代理人がマドリードで移籍を求める働きかけに失敗した場合、カリムエンドという代替案が具体化するかもしれない。

一方、ポルトからサンティアゴ・ヒメネスがミラノに戻る選択肢が具体化することはない。フランチェスコ・ファリオーリの下でメキシコ人FWが目立った活躍を見せていないにもかかわらず、ミランに期限付き移籍を打ち切る意向はない。ファリオーリはヒメネスよりも、サム・アゲオワと、同じくミランに在籍したアンドレ・シウヴァを優先している。ヒメネス自身も、徐々に本来のコンディションを取り戻しつつあるなか、プライドから現時点ではミラノ復帰を考えていない。ただし、この状況が続けば、本人がほかの移籍先を求めて再び市場に出る可能性はある。