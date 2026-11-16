ミラン、1月は選手放出も。退団の可能性があるエストゥピニャンの移籍先は？

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ペルビス・エストゥピニャンは、ルベン・アモリムの明確な判断によってミランに残留した。しかし、シーズン序盤には厚かったポルトガル人指揮官の信頼も最近は薄れ、エクアドル代表選手は1月の移籍市場でミランを去る可能性がある。

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エストゥピニャンのセリエA直近5試合での出場は、ミランがサン・シーロで2-4と敗れた試合でのわずか58分。その後はベンチに座る時間が続いている。昨夏、アモリムはブライトンから加入したエストゥピニャンを重要な選手と位置づけ、まずアストン・ヴィラ、続いて移籍市場の最終盤にベンフィカから届いた好条件のオファーを断った。それでも、エストゥピニャンはミランでなかなか調子を上げられずにいる。

ミランとアモリムはこれ以上エストゥピニャンを待てない。チーム内の序列を下げた同選手は、2027年1月1日に始まる冬の移籍市場で放出候補となる。その状況に直接対応するのは、長年エストゥピニャンの代理人を務めるジョルジュ・メンデスだ。だが、移籍金はいくらになるのか。昨夏、エメリは1200万を提示したが、ミランは不十分と判断した。

ジェスティフューテのCEOは、ベンフィカとの交渉再開を目指し、ポルトガルリーグへの移籍の可能性を探る。また、エストゥエイナンがブライトンでおおむね好印象を残したプレミアリーグにも、いくつかの動きがある。

エストゥピニャンは今季ここまでセリエAで9試合、計400分間プレー。ヨーロッパリーグでは、敵地ボーンマウスで3-0と大敗した試合に1試合出場している。