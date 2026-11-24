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補強するのはストライカーだけではない。ミランは1月、複数のポジションで補強に動く。オーナーのジェリー・カルディナーレは、ルベン・アモリム監督がより厚い選手層を確保できるよう、陣容を整える考えだ。現状、控えと見なされる選手たちは先発組と同じ水準のプレーを見せられていない。コッパ・イタリアとヨーロッパリーグで勝ち進み、リーグ戦を4位以内で終えるには、控え選手のレベルを引き上げる必要がある。セリエA優勝は目標ではないが、夢として残っている。

前線では、先述の通りレアル・マドリーのエンドリッキが第一候補だ。週末のセルタ・ビーゴ戦で筋肉を痛め、今後2～3週間離脱する見込みだが、ミランの関心は変わっていない。両クラブは数日前から交渉を進めており、12月半ばまでにレアル・マドリーへ最初の正式オファーが届く可能性もある。ブラジル人FWにはローマも強い関心を示しており、期限付き移籍での獲得を望んでいる。一方、ミランが目指すのは完全移籍で、譲歩するとしてもレアル・マドリーに高額の買い戻し条項を認める程度だ。レアル・マドリーはまだ選手の保有権を手放す決断をしていない。

アイントラハト・フランクフルトから迎えるマルクス・クレーシェの就任発表を待つ一方で、ミランは新たなフットボール部門責任者の下、左サイドバックの獲得にも並行して取り組んでいる。現時点で特に有力な候補はいない。今は何が必要か、移籍市場にどのような好機があるかを見極める時期だ。必ずしも「大物」を探すのではなく、ポルトガル人指揮官のサッカーに合う選手を求めている。

スペインから関心が寄せられているペルビス・エストゥピニャンは退団の可能性が高く、空いた枠にはヌサイル・マズラウィが入るかもしれない。オランダ国籍も持つモロッコ人サイドバックで、マンチェスター・ユナイテッドとの契約は2028年までだ。新監督のポチェッティーノが戦力として考えるかどうかは、まだ分からない。構想に入らなければ、1月に移籍することになる。アモリム監督はマズラウィを高く評価しており、補強担当者にもそのことを伝えている。

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契約を残り1年半とする選手にはアレハンドロ・バルデもいる。バルセロナは夏に売却を試みたが実現せず、1月の売却を望んでいる。代理人のジョルジュ・メンデスはイタリア勢を含む複数クラブにバルデを売り込んでおり、ミランも候補者リストに入れている。今季はラ・リーガとチャンピオンズリーグを合わせて5試合、計125分の出場にとどまる。プレー機会を得たいなら、バルセロナを離れる決心が必要だ。

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現時点では、セリエAからの獲得も除外できない。イタリア国内で関心を寄せているのは、ジェノアが保有し、フロジノーネでプレーする22歳のサイドバック、ガブリエーレ・カルヴァーニ（ジェノアとはコモットについても話し合いが続いている）と、ボローニャと2028年までの契約の延長を交渉しているフアン・ミランダだ。カルヴァーニはイタリア人選手枠にとって重要な補強となるが、トップレベルでの実力は未知数。一方のミランダは以前から関心を寄せる選手で、国際舞台を含む経験がある。そのため、移籍金は1500万ユーロを超える。