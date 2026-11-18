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決断はすでに下され、あとは最適な移籍先を選ぶだけだ。フランチェスコ・カマルダは冬の移籍市場でミランを離れ、期限付き移籍する。

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2008年生まれのカマルダはここまでミランで出場機会を得るのに苦しみ、ゴンサロ・ラモスに阻まれ、試合勘もまだ十分に取り戻せていない。セリエA、セリエB、海外のクラブから多くのオファーが届いている。ミランの下部組織出身であるカマルダには、継続してプレーし、より力と自信をつけてミランに戻ることが必要だ。下部組織出身選手として、継続的な出場機会が求められている。

同時に、アルド・ロッシ通りに本拠を置くクラブは、攻撃陣で重要な補強に動く必要がある。最大のターゲットはレアル・マドリーのエンドリッキだ。ニコロ・トレソルディという非常に魅力的な候補よりも、獲得の可能性が高いのは間違いない。トレソルディについては、クラブ・ブルッヘが1月の移籍市場での放出を認める条件として設定する高額な評価額が障壁となる。6500万～7000万ユーロだ。

クラブ・ブルッヘは過去にも交渉で手ごわい相手であり、常に自らの条件で選手を売却することを十分に示してきた。デ・ケテラーレとヤシャリの移籍を経験したミランも、それを知っている。若きストライカーを特別価格で放出する可能性は極めて低い。

カルディナーレとそのチームは、エンドリッキとトレソルディ以外のプランも検討しなければならない。新たなFWの獲得は、戦力を向上させたいという願望にとどまらず、明確な必要性となっているためだ。

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数日前、ジョルジュ・メンデスは以前から関心を寄せてきたフォラリン・バログンを提案した。元アーセナルのバログンは、モナコの構想で中心的な存在だと感じられず、1月にもフランスとモナコを離れる決意を固めている。ミランは、アメリカ代表で長年プリシッチとコンビを組む同国のFWを迎えるため、交渉を始めるか検討している。カリアリのメンディは、現時点よりも将来を見据えて追っている選手だ。

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オランダとベルギーの移籍市場にも特に注目が集まっており、ミランの新たなFWはこの地域から加入する見込みだ。