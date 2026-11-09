ミラン、期待の若手シセを囲い込み。ブライトンには「ノー」、契約延長の準備整う

ACミランがアルファジョ・シセの引き留めに動いている。クラブはすでにブライトンから届いた2006年生まれの同選手への口頭でのオファーを断り、年俸の引き上げを含む2030年までの契約延長に向けて交渉を進めている。

欧州クラブからの関心と契約延長：今季ここまでACミラン最大のサプライズとなっているシセは、鮮烈なシーズン序盤の活躍を受け、ロベルト・マンチーニ監督率いるイタリア代表への招集を果たした。セリエAとヨーロッパリーグを合わせ、ここまで公式戦12試合で8ゴール。ファブリツィオ・ロマーノの複数の欧州クラブから関心を集めているのも当然だ。マッテオ・モレットがYouTubeチャンネルの動画で伝えたところによれば、ACミランはすべてのオファーを断り、20歳のシセとの契約を延長する考えだ。

ブライトンのオファーを拒否：ACミランは、プレミアリーグ勢を中心とする複数のクラブから届いた口頭でのオファーを断った。その中には、アーセナルに次ぐリーグ2位につけ、今季序盤のイングランドで大きな驚きとなっているブライトンも含まれる。イタリア代表の新星との契約延長が近づいている。フルラーニとモンカーダのコンビは、シセの獲得をほぼ決めていたPSVから同選手を奪い取った。

プロジェクト：ACミランが獲得に乗り出すと、シセは迷わずオランダのクラブを断った。カタンザーロへレンタル移籍させるというスポーツ面での計画も、シセにとって決め手となった。その歩みが正しかったことは、今の結果が示している。ACミランが支払った移籍金は800万ユーロ。同クラブはそれ以前にも、ヴェローナのプリマヴェーラに所属していたシセの獲得を試みていた。当時、シセがまだトップチームでデビューしていない中、セッティは400万〜500万ユーロを要求していた。