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ミランの攻撃陣は、1月の移籍市場で必然的に小規模な刷新を迎える。ゴンサロ・ラモスを起用する選択は、一定の成果を上げている。ポルトガル人FWは周囲の選手の力を引き出すうえで非常に有用だが、得点数は開幕前の期待に比べてまだ少なすぎる。

そこにフランチェスコ・カマルダの苦戦も重なり、元パリ・サンジェルマンのラモスと併用、あるいは並べて起用できる補強が必要となっている。オーナーのジェリー・カルディナーレも公言した理想の獲得候補はレアル・マドリーのエンドリッキだ。しかし、マッテオ・モレットによると、まもなく新スポーツディレクターに就任するクレーシェは代替案の検討を始めており、アルノー・カリムエンドの名前が再び候補に浮上している。

再浮上した名前：ミランは数シーズン前、コンゴ民主共和国にルーツを持つフランス人のカリムエンドがパリ・サンジェルマンからレンヌに移籍した際、すでに注目していた。レンヌで大きく飛躍したものの、獲得には至らなかった。2002年生まれのFWにはノッティンガム・フォレストが乗り出し、リーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスの計34試合で18ゴール4アシストを記録した年に、約3000万ユーロで獲得した。

プレミアリーグでは輝けず：プレミアリーグへの適応は順調とはいかなかった。昨シーズン前半は事実上ベンチで過ごし、ゴールはヨーロッパリーグの最後の2試合で挙げた2得点のみだった。その後、調子を取り戻すため1月に期限付き移籍。今シーズン戻ってきても前年と似た状況が続き、プレミアリーグではわずか5試合出場、合計50分のプレーにとどまっている。1月に再びチームを離れる可能性が浮かぶのも当然だ。

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クレーシェは熟知：ただし、昨年1月の期限付き移籍先は、カリムエンドにとって重要な場所だった。ブンデスリーガのフランクフルトで完全に調子を取り戻し、センターフォワードに加えて両サイドでも先発出場。19試合で6ゴール1アシストを記録し、フランクフルトの順位浮上に貢献した。



昨年1月に彼の獲得に踏み切った幹部こそ、マルクス・クレーシェだった。まもなく正式にミランの新スポーツディレクターとなるクレーシェは、すでにルベン・アモリムが率いるチームの陣容を整えるべく、移籍市場の検討を始めている。

期限付き移籍は可能、ヒメネスは復帰せず：ノッティンガム・フォレストは、あらかじめ買い取りオプションを設定した形も含め、再び期限付き移籍に応じる可能性がある。実現すればミランはラモスの存在感を弱めることなく、ピッチ上のほかの位置でも起用できる攻撃の選択肢を加えられる。もちろん最優先はエンドリッキだが、移籍を求めて代理人がマドリードで行う働きかけが実を結ばなければ、カリムエンドの獲得案が本格化するかもしれない。

一方、ポルトからサンティアゴ・ヒメネスがミラノに戻る選択肢は実現しないだろう。フランチェスコ・ファリオーリ監督の下でメキシコ人FWが大きなインパクトを残せていないにもかかわらず、ミランに期限付き移籍を打ち切る考えはない。ファリオーリ監督はヒメネスよりサム・アゲオワや、同じくミランに在籍したアンドレ・シウヴァを優先している。ヒメネスも徐々に万全の状態を取り戻しつつあり、現時点ではプライドからミラノへの復帰を考えていない。ただ、この状況が続けば、別の移籍先を求めて自ら市場に出る可能性がある。