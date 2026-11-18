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ジェリー・カルディナーレ氏は先週、ミランの収益を大幅に伸ばすための新会社「Milan Sports & Entertainmente（MSE）」の設立を発表した。

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新会社「Milan Sports & Entertainmente（MSE）」は、ジェリー・カルディナーレ氏によって正式に発表され、立ち上げられた。同氏はこの新たな事業体を通じ、ミランの収益を飛躍的に伸ばす計画を進めている。最も楽観的なシナリオでは、収入が10億を超える水準に達する可能性もある。

新会社の仕組みは？カルディナーレ氏がMSEで進める取り組みは、サッカークラブにとって全く新しいもので、投資ファンド「RedBird Capitals」の戦略を発展させたものだ。狙いは、複数の分野にわたる投資と事業を一つの経済的な枠組みにまとめること。対象はスポーツ施設（サン・ドナートに建設される可能性がある新アリーナ）から、コンサートや見本市などのライブイベントまで広がる。収益源を増やし、間接的にミランの財政基盤を強化するためだ。

カルディナーレ氏の言葉フィナンシャル・タイムズとガゼッタの取材を受けたカルディナーレ氏は、自身の財務計画を次のように説明し、これらの資産によって数十億ドルの評価額に達する可能性があると改めて強調した。「Milan Sports & Entertainmentは、私たちが4年前に初めてクラブに投資して以来取り組み、築き上げてきたものの集大成です。こうした事業を進める原動力は、ミランが移籍市場で競争し、世界最高の選手たちを獲得するために必要な財務力をもたらすことです」

MSEに組み込まれるものは？ ゼネラリ・スタジアムこれらの資産とは何か。ガゼッタ・デロ・スポルトによると、スタジアムを起点に、サン・ドナートのアリーナ、NBAヨーロッパ、さらにテニスへと広がる。最初の成長の基盤となるのは、インテルと共同で建設するゼネラリ・スタジアムだ。両クラブの計画では、試合のない日にも専用のイベントを開催し、スタジアムを年間365日稼働させる。

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MSEに組み込まれるものは？ サン・ドナートのアリーナミランは、当初は新スタジアムの建設が想定されていたサン・ドナート・ミラネーゼ地区の購入済みの土地にも力を入れている。そこではすでに、収容人数2万人のアリーナ建設計画が進行中だ。RedBirdがNBAヨーロッパに参入させたいクラブが利用するほか、コンサートや民間のイベントにも使われる。

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MSEに組み込まれるものは？ テニスにも注目カルディナーレ氏はさらに、ミラノ市内でハイレベルなテニス大会を開催するか、現在行われている2026年大会のATPファイナルズをトリノから誘致することも構想している。

手本とする事業モデルそのビジネスモデルは、クロエンケ・スポーツ＆エンターテインメント、AEG、フェンウェイ・スポーツ・グループといった米国の大企業を想起させる。いずれも評価額は100億～250億ドルで、スポーツ、メディア、エンターテインメント、飲食、商業活動、インフラ関連の不動産事業を組み合わせている。

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収益はどこから生まれるのか？ミランの前期決算の収益は4億6460万ユーロ。カルディナーレ氏はこれを出発点に成長を目指す。ゼネラリからのスポンサー収入が大きく伸びるほか、新スタジアムではホスピタリティやチケット販売による収入も見込む（バルセロナとレアル・マドリーは、VIPスペースをパートナー企業向けに設えることで、今後15～20年間に約3億5000万を得る見通しだ）。もちろん、NBAのバスケットボール、コンサート、前述のテニスによって、サン・ドナートのアリーナでも同様の展開が可能になる。