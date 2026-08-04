ミラン、前SDターレ氏「私はフランコ・バレージとともに育った。彼を応援できたことは大きな名誉だった」

元ミランのスポーツディレクター、イグリ・ターレが、フランコ・バレージの葬儀に深い悲しみをもって参列した。サンタンブロージョ聖堂を後にした際、アルバニア人幹部は次のように語った。「私はフランコ・バレージとともに育った。彼を応援し、直接知り、この栄光あるクラブの一員になれたことは、私にとって大きな名誉だった。だが今日、彼の喪失は部分的なものにすぎない。なぜなら、彼はこれからも永遠にミランのファン、そして世界中の人々の心の中に生き続けるからだ」