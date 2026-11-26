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ゲオルギオス・カライスカキスでオリンピアコスを相手に収めたミランの逆転勝利には、どこか詩的なものがある。1時間余り、ホームチームは耳をつんざく声援に後押しされ、まるで12人で戦っているかのようだった。それでもギリシャの嵐の中、船長のアモリム監督は交代策で船を無事に導いた。ポルトガル人指揮官は記者会見で「この勝利は間違いなく我々の未来を変える。後半は良かったが、また多くのミスを犯した。改善しなければならない。ただ、多くの選手が戻ってきた。前向きな夜だった」と語った。

「非常に強いチームになるには、やるべきことがたくさんある。だが、闘志はある。これは何かの始まりだ」。アモリム監督は、今季初めて逆転を成し遂げたことが、より確かな自覚と安定感を持って歩み出すきっかけになると感じている。なお、リーグ戦のラツィオ戦では、ミランは2-2の引き分けに終わっていた。

この勝利は、ヨーロッパリーグのラウンド32進出に向けても大きい。残るアララト・アルメニア、サンダーランド、レフスキ・ソフィアとの3試合で6～7ポイントを獲得すれば、突破できる可能性がある。ポルトガル人指揮官とカルディナーレはこの大会を重視しており、1月の移籍市場で補強すれば、2つの大会のいずれでも最後まで勝ち進めると確信している。

今季10ゴールを挙げる卓越したフィニッシャー、シセの活躍と、本来の姿を取り戻したプリシッチだけではない。ミランはトモリとムサの頼もしさを再確認し、アモリム監督の新たな武器になり得るハッチンソンの飛躍も喜んだ。

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だが、アモリム監督の言う「何かの始まり」とは、才能だけでなく強さも備え、監督とともに結束した集団になりつつあるミランを指している。苦境に耐え、ふらついても食らいつき、反撃する。ルカ・モドリッチのような欠かせない存在を欠く夜であってもだ。

ミランらしさを取り戻そうとするミラン。過去の過ちや今季のつまずきから学び、今はその歩みを前に進めようとしている。ヨーロッパリーグでも同じだ。