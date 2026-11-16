ミラン、レアル・マドリーのエンドリッキ獲得へ6000万ユーロの大型オファー準備も、モウリーニョ監督が阻止へ

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ミランがレアル・マドリーの逸材エンドリッキ獲得に向け、巨額の資金を用意している。ブラジル人FWをサン・シーロに迎えたい考えだが、若きアタッカーの放出を認めるつもりがないジョゼ・モウリーニョ監督が大きな障害となっている。

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ミラン、巨額投資の用意

ミランは、 ブラジルの逸材エンドリッキ の獲得に向け、高額のオファーでレアル・マドリーの姿勢を試そうとしている。イタリアの名門は基本移籍金として6000万ユーロを提示する意向と報じられており、成績に応じた各種ボーナスを含めれば最終的に7000万ユーロに達する可能性がある。コリエレ・デッロ・スポルトの報道によると、ミランはスペイン王者にとって受け入れやすい条件にするため、ラ・リーガのクラブが将来このFWを取り戻せる8000万ユーロの買い戻し条項も盛り込む用意がある。

ただし、巨額の投資を伴うこの移籍は、サンティアゴ・ベルナベウの指導陣の承認にかかっている。出場時間が限られている選手に対するこうした条件付きのオファーはフロレンティーノ・ペレスの心を動かすかもしれないが、最終的な判断はベンチを預かる人物に委ねられる可能性が高い。ミランは買い戻しオプションを設けることで、選手の成長を支える一時的な移籍先になる意思を示すとともに、レアル・マドリーに長期的な安心材料を提供したい考えだ。

モウリーニョ監督が退団を阻む

ミラン首脳陣にとって最大の障害は、モウリーニョ監督の揺るぎない姿勢だ。 チェルシーとインテルを率いた同監督は、ブラジル人選手を守る「壁を築いた」と報じられている 。エンドリッキを、今後数シーズンでレアル・マドリーに大きな成果をもたらす技術面への投資と見ているためだ。モウリーニョ監督は、選手層の厚さと過密日程によって、いずれ若手選手にもスペインで輝くために必要な機会が訪れると考えている。

この断固とした拒否は、セリエAのほかの獲得候補クラブにも影響している。ローマも状況を注視し、主にスポーツディレクターのマウロ・ダミーコの下で攻撃陣を強化するため、期限付き移籍の可能性を探っていた。しかし、スペインの首都から発せられるメッセージは一貫している。選手は売却対象ではなく、期限付き移籍でも退団しない。監督はクラブのタイトル獲得に向けた戦いで、エンドリッキが役割を果たすことを期待している。

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ロック・ネイションとのつながり

ミランがこの抵抗を突破するなら、従来の交渉よりも企業間の上層部のつながりが鍵となるかもしれない。クラブは最近、ブレット・ヨーマークをミラン・スポーツ＆エンターテインメントのCEOに任命した。興味深いことに、ブレットはエンドリッキの代理人業務を担うロック・ネイション・スポーツ・インターナショナルの社長、マイケル・ヨーマークの双子の兄弟だ。この家族関係は、ミランが選手の側近に接触する上で独自の強みとなる可能性がある。

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さらに、レッドバードのオーナーであるジェリー・カルディナーレは、ジェイ・Zが設立したエンターテインメント企業ロック・ネイションと長年にわたる仕事上の関係を維持している。ミラン首脳陣と選手側の代理人のこうしたつながりは、レアル・マドリーの指導陣が公に移籍へ反対し続けても、対話を続けるための「切り札」になり得る。ピッチ外の関係を通じ、最終的に選手側の気持ちをイタリア移籍へ傾けられるかが焦点だ。

1月に向けた補強計画

ミランがブラジル人選手に関心を寄せる背景には、前線にトップクラスの戦力を加えたいというクラブの考えがある。トンマーゾ・トレソルディらもサン・シーロへの移籍が取り沙汰されているが、レアル・マドリーの選手を狙うミランの動きは、現体制で最も野心的なものだ。クラブが狙っているのは、タイトル争いに勢いをもたらし、年齢を重ねたストライカー陣の長期的な後継者にもなる目玉補強である。

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1月の移籍市場が近づくにつれ、この移籍を巡る動きは活発になるとみられる。モウリーニョ監督は現時点で移籍を完全に拒む姿勢だが、総額7000万ユーロのオファーによる圧力とロック・ネイションの影響力が、なお状況を変える可能性はある。今のところブラジル人選手はレアル・マドリーにとどまっているが、ミランは今冬、サッカー界屈指の若き才能をサン・シーロに迎えるためなら、できる限りのことをする構えを明確にしている。