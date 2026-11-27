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ゴンサロ・ラモスはカリアリ戦を見据えている。ポルトガル人FWは昨日のオリンピアコス戦でロレンツォ・ピローラと接触し、ハーフタイムに退いた。元PSGのラモスはジョルジオス・カライスカキス・スタジアムを足を引きずりながら後にしたため、状態が懸念されていた。すねへの打撲は今日から明日にかけて評価される予定だが、本人が感じる痛みは和らいでいる。

ミランのメディカルスタッフは背番号9の状態を心配しておらず、来週月曜日にカリアリのウニポル・ドムスで先発する可能性は非常に高い。「ピストレロ」の両脇ではプリシッチとモレイラがプレーし、シセは試合途中からの出場に備える。

今日の練習はアモリムにとって非常に重要になる。ポルトガル人指揮官の最大の目標は、難しいサルデーニャ遠征に向けて、できるだけ多くの選手を復帰させることだ。足首の痛みが完全に治まりつつあるフランチェスコ・カマルダは、間違いなく帯同する。

カリアリ遠征では、ストラヒニャ・パヴロヴィッチが復帰する可能性も非常に高い。セルビア人DFは、疝痛の症状を受けて予定されていた経過観察を、ミランのメディカルスタッフと組んだ計画に沿って終えようとしている。先発ではなく、ベンチから試合を始める可能性が非常に高い。元ザルツブルクのパヴロヴィッチは、アテネ遠征の招集メンバーから外れていた。

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一方、右太ももの大腿直筋に筋肉の違和感を抱えるモドリッチの復帰には、もう少し不透明な部分がある。クロアチア人MFは痛みをこらえてでも、カリアリでの試合に出たいと考えている。