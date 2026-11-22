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サン・シーロでフロジノーネを圧倒しているミランだが、後半にルベン・アモリム監督のベンチに小さな懸念が生じた。50分ごろ、センターフォワードのゴンサロ・ラモスを交代させざるを得なくなったのだ。前半にゴールを決めていたポルトガル人ストライカーは、ヤシャリが3-1とするゴールを決めた直後、ミランの指揮官によって急いでピッチから下げられた。

理由は？中継中のSkyの報道によると、交代はラモスがベンチに伝えた軽い筋肉の違和感によるもの。ただ、本人は交代の際に不満を示していた。

何が起きたのか - ラモスは後半、相手選手との接触後、ふくらはぎに軽い問題が生じたとベンチに伝えた。ミランがリードを広げたばかりでもあり、問題を避けて選手の状態を管理するため、アモリム監督はすぐに交代を決断。さらなる問題が起きる可能性を避けるべく、ポルトガル人FWに代えてシセを投入した。

ラモスは交代を望まず - 後半51分、イタリア人の攻撃的MFとの交代を告げられたラモスは、ベンチに向けて不満げな表情を見せ、「待って」というしぐさをした。その後も、ピッチに残ろうとしたかったとして不満を口にした。

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ベンチで喜ぶ - しかしDAZNによると、シセがゴールを決めた際、ラモスはベンチから立ち上がり、チームメートとともに喜んだ。問題がそれほど深刻ではないことを示すものかもしれない。



「すべて大丈夫」 - 誤解の余地をなくしたのは、ラモス本人だった。試合直後、DAZNから違和感について聞かれると、周囲を安心させるようにこう答えた。「ふくらはぎは大丈夫？ うん、うん。すべて大丈夫、すべて大丈夫」