共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

サン・シーロでフロジノーネを圧倒していたミランだが、後半にルベン・アモリム監督をひやりとさせる場面があった。50分頃、センターフォワードのゴンサロ・ラモスを交代させざるを得なくなったのだ。前半にゴールを決めていたポルトガル人ストライカーは、ヤシャリが3-1とするゴールを決めた直後、ミランの指揮官によって急きょピッチから下げられた。

交代の理由は？試合中にSkyが伝えたところによると、ラモスがベンチに伝えた軽い筋肉の違和感が理由だという。ただし、本人は交代の際に不満を示していた。

何が起きたのか：ラモスは後半、相手選手と接触した後、ふくらはぎに軽い問題が生じたとベンチに伝えた。ミランがリードを広げたばかりだったこともあり、アモリム監督は問題を避け、選手の状態を管理するため、すぐに交代を決断。さらなる問題を防ぐべく、ポルトガル人選手に代えてシセを投入した。

交代を望まなかったラモス：後半51分、イタリア人のファンタジスタとの交代を告げられたラモスは、ベンチに向かって不満げな表情を見せ、「待って」と身ぶりで示した。その後も、ピッチに残りたかったとして交代に不満を示した。

広告 広告

ベンチでの歓喜：しかし、そのシセがゴールを決めると、ポルトガル人選手はベンチから立ち上がり、チームメートと喜びを分かち合ったとDaznが伝えている。問題はそれほど深刻ではないのかもしれない。



「すべて大丈夫」：誤解が生じる余地をなくしたのは、ゴンサロ・ラモス本人だった。試合直後、Daznに違和感について聞かれると、「ふくらはぎは大丈夫かって？ うん、うん。大丈夫、大丈夫」と答え、周囲を安心させた。また、交代の舞台裏をラビオがSkyに明かしている。「ゴンサロは率先して多くのことをしてくれる。今日は太ももが少し痛そうなのが見えた。彼が僕たちにとって非常に重要な選手なのは分かっているし、試合もたくさんある。だから監督にも、彼を少し休ませてほしいと頼んだんだ」