共有 GOALをGoogleでフォロー

双方の意向は、ともに歩み続けることで一致している。カルディナーレはアドリアン・ラビオとの契約延長交渉を近くまとめる考えだ。母ベロニクとの交渉は進んでいる。

広告

直近の圧巻のパフォーマンスは、もちろん喜ばしい偶然にすぎない。ミランの考えは以前から明確だったからだ。実際、ルベン・アモリムは9月の時点で、皆を驚かせながらミランの意向を先に明かしていた。

そして、開幕から9試合で5ゴール4アシストという活躍が後押しした。ラビオとの契約延長は、契約面で最も急いでまとめるべき課題となった。ここ数週間、母ベロニクとの連絡はほぼ毎日に増え、交渉は実りある形でまとまりつつある。ラビオには2030年までの契約延長が用意されている（現行契約は2028年まで）。さらに、クラブ側が行使できる1年延長のオプションも付く。これは今後数時間で詰める最後の詳細事項の一つだ。

年俸と条件については基本合意に達しており、残るのは最後の手続きだけだ。来週以降、契約書に署名するためクラブ本部に呼ばれる日がいつ訪れてもおかしくない。正式に決まれば、ミラン関係者、カルディナーレのプロジェクト、そしてアモリムにとって大きな朗報となる。ラビオはミランの現在を担い、ともにタイトルを獲得するという共通の目標に向けて、未来も担っていく。

大筋は固まっており、良好な関係を続けるために必要なのは最後のひと押しだけだ。クラブは当然、報酬も引き上げる。現在、フランス人選手の年俸は350万。プリシッチと同様、500万にボーナスを加えた額に達すると考えるのが妥当だ。

広告 広告

横やりを入れようとしたクラブ、とりわけナポリには残念な結果となりそうだ。夏に飛び交った数々のうわさ、アッレグリを懐かしんでいるとの見方、ミランでの将来をめぐる疑念が、遠い昔のことのように思える。ラビオは去るどころか、さらに力を発揮している。アモリムはラビオの考えを理解してピッチ上でその力を解き放ち、その見返りとしてリーダーシップ、質の高いプレー、ゴール、アシストを得た。悪くない話だ……