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ミランの補強は攻撃陣に重点を置いている。レアル・マドリーのブラジル人選手エンドリッキを、クラブ・ブルッヘのイタリア系ドイツ人選手ニコロ・トレソルディより優先している。

だが、ミラン首脳陣はチーム全体を見渡し、残る2つのポジションにも目を向けている。守備陣ではスポルティングCPのポルトガル人選手ゴンサロ・イナシオが補強候補の筆頭だ。一方、中盤でも大物の名前が再び浮上した。

『クオティディアーノ・ナツィオナーレ』によると、ミランがスコット・マクトミネイの獲得に乗り出している。

スコットランド人MFはナポリと2028年6月まで契約を結んでおり、年俸は税引き後で300万ユーロだ。

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契約を延長するなら、この額を大幅に引き上げる必要がある。だが、両者による契約更新の可能性を巡る交渉は、ここ数週間で急ブレーキがかかった。

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選手が、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長率いるクラブの野心は自分の野心と一致していないのではないかと懸念していることも理由だ。

1996年生まれのマクトミネイは、2024年夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドから移籍金3050万ユーロで加入した。

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以来、ナポリで91試合に出場して32ゴール、10アシストを記録。セリエA優勝とスーペルコッパ・イタリアーナ制覇も経験した。

昨年9月8日、スコット・マクトミネイは心臓の手術を受けた。軽度の良性不整脈を治療するため、スパイア・マンチェスター病院で心臓のカテーテルアブレーション手術を受けた。手術は成功し、休養と治療を経て10月に競技復帰の許可を得た。セリエAの3試合（インテル、ボローニャ、フィオレンティーナ戦）と、アーセナルとのチャンピオンズリーグの1試合を欠場した後、再びマッシミリアーノ・アッレグリ監督の起用可能な選手となった。また、ネーションズリーグでのスコットランド代表の4試合、スロベニア、スイス、北マケドニア、スロベニアとの対戦も欠場した。

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ミランはマクトミネイ獲得に向けて動く構えだ。加入すれば、アドリアン・ラビオと夢のインサイドハーフコンビを組むことになる。

実際、フランス人MFラビオはまもなく新契約によって引き留められる見通しだ。現在の契約は年俸が税引き後で350万ユーロ、期間は2028年6月までで、1年間の延長オプションが付く。これをさらに2シーズン延長して2030年までとし、年俸も税引き後で500万ユーロにボーナスを加えた額へ引き上げる。

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このような「サラブレッド」2人を中盤に擁することになれば、ミランはもう一人の中盤の名手、クロアチア人のルカ・モドリッチのキャリアをさらに延ばせるかもしれない。41歳とは思えない選手だ。