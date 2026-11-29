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アルドン・ヤシャリは2025年8月、長く、時には難航したクラブ・ブルッヘとの交渉を経て、期待と夢を胸にミランへ加入した。「ほかのクラブからも声がかかったが、僕が望んでいたのはミランだけだった」。

ベルギーカップで優勝したばかりで、リーグ最優秀選手にも選ばれていた。だが、サン・シーロでは、アウェーチームにとって不運な0-1の一戦となったクレモネーゼ戦でデビューした直後、数日後の練習中の接触で腓骨を骨折した。ミランでの最初のシーズンは公式戦17試合の出場に終わった。そのポジションを、ほかならぬルカ・モドリッチが占めていたからだ。

だが、ルベン・アモリム監督の就任とともにチャンスも増えた。スイス人のヤシャリは、モドリッチが休むのを毎回待たずに、自分の力を示せるようになった。10月25日のウーディネでは、ポルトガル人指揮官が2人をそろって先発させ、ともに最後まで起用した。

しかし、その後は再びベンチスタートが続き、ダービーでは8分間、ジェノヴァでは11分間の出場にとどまった。フロジノーネ戦のハーフタイム、アモリム監督は約1カ月ぶりにヤシャリに丸々45分間を与えた。ヤシャリはわずか3分で主役となり、ミランの選手としてセリエA初ゴールを決めた。これが決定的な転機かどうかを語るには、まだ早い。木曜日のオリンピアコス戦では60分間、不安定なプレーを見せたが、最後の30分にはチーム全体とともに持ち直した。

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違いが最も大きく表れるのはリーグ戦だろう。ヨーロッパリーグではアモリム監督が5試合すべてでヤシャリを先発起用した一方、セリエAでは出場10試合で計351分。先発は3試合で、残る7試合は途中出場だった。ウーディネとボローニャでの2試合だけで、総出場時間の半分以上を占める。モドリッチが負傷で欠場するカリアリ戦では、ヤシャリの出番となる。移籍の可能性を遠ざける大きなチャンスだ。

というのも、ミランの首脳陣は元クラブ・ブルッヘのヤシャリについて、いくつか疑問を抱き始めている。3800万ユーロを投じたにもかかわらず、ここまでのパフォーマンスは際立っておらず、継続性もない。現時点でカルディナーレは、ヤシャリを放出不可能な選手とは考えていない。

ここ数日、PSVが選手の代理人に直接接触した。オランダのクラブは1月にヤシャリを本気で獲得したいと考えている。ただし、焦点は移籍の形だ。PSVの提案は買い取りオプション付きの期限付き移籍になる見込みだが、ミランが検討するのは3000万〜3500万ユーロの完全移籍のオファーのみ。ヤシャリに関心を寄せるクラブはPSVだけではなく、今後数週間も状況を見守る必要がある。だが、その前に失敗できないカリアリ戦という試練が待つ。この一戦がスイス人選手の将来を変えるかもしれない。