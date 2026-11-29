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2025年8月、アルドン・ヤシャリはクラブ・ブルッヘとの長く、時に難航した交渉を経てミランに加入した。大きな期待と夢を胸に、「ほかのクラブからも話はあったが、僕が望んでいたのはミランだけだった」と語っていた。

ヤシャリはベルギーカップで優勝したばかりで、リーグの最優秀選手にも選ばれていた。しかしサン・シーロでは、クレモネーゼ戦でデビューを果たした直後、アウェーチームにとって不運な0-1の一戦を経験。数日後には練習中の接触で腓骨を骨折した。 ミランでの最初のシーズンは公式戦17試合の出場にとどまった。そのポジションを手にしたのが、ほかならぬルカ・モドリッチだったからだ。

だが、ルベン・アモリムの就任によって出場機会も増えた。スイス人選手は モドリッチが休むのを毎回待たずに、自らの力を示す機会を得た。 10月25日のウディネでは、ポルトガル人監督が2人をそろって先発させ、最後までピッチに残した。

その後は再びベンチスタートが続き、ダービーでは8分、ジェノヴァでは11分の出場にとどまった。約1カ月ぶりに、アモリムがヤシャリにハーフを丸ごと託したのはフロジノーネ戦のハーフタイムからだった。 ヤシャリはわずか3分で主役となり、 ミラン加入後初となるセリエAでのゴールを決めた。これが決定的な転機かどうかを語るにはまだ早い。木曜日のオリンピアコス戦では、60分間にわたって不安定な姿を見せたが、最後の30分でチーム全体とともに立て直した。

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違いが最も大きく表れるのはリーグ戦だろう。 ヨーロッパリーグではアモリムが5試合すべてでヤシャリを先発起用しているが、セリエAでは出場時間が351分に達するまでに10試合を要した。先発が3試合、途中出場が7試合だ。ウディネとボローニャでの2試合だけで、総出場時間の半分以上を占める。 カリアリ戦ではモドリッチが負傷で不在のため、ヤシャリに出番が回る。移籍の話を遠ざける大きなチャンスだ。

実際、ミランの経営陣はクラブ・ブルッヘから加入したヤシャリに、いくらか疑問を抱き始めている。3800万ユーロを投じた一方、ここまでのパフォーマンスは際立っているとは言えず、安定感も欠いている。現時点でカルディナーレは、ヤシャリを放出できない選手とは見なしていない。

ここ数日、PSVが選手の代理人に直接接触した。オランダのクラブは1月の獲得に本腰を入れている。ただし、焦点は移籍の形だ。PSVが提示するのは買い取りオプション付きのレンタルとみられる一方、ミランが検討するのは3000万～3500万ユーロでの完全移籍のオファーだけだ。ヤシャリに関心を寄せるクラブはPSVだけではなく、今後数週間の動向を注視する必要がある。ただ、その前には失敗できないカリアリ戦という試練が待つ。スイス人選手の将来を変える可能性がある一戦だ。