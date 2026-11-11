ミラン、モドリッチは代えが利かない存在だが将来も見据える。アモリムとカルディナーレが狙う3人のMF

スカウト部門は、ルベン・アモリムのサッカー哲学に合う選手を探すため、イングランド、スペイン、ベルギー、フランスで精力的に動いている。来季に向けた課題の一つは、必要となった場合にルカ・モドリッチの後を継げる選手を見つけることだ。クロアチアのレジェンドは2027年7月に契約満了を迎え、ミランでのキャリアを続けるかどうかは自ら決める。

取材によると、ミランの移籍担当チームが強い関心を寄せている選手は3人いる。その一人が、ボーンマスのアレックス・スコットだ。プレミアリーグで多くの人に強い印象を与えており、アーセナルとチェルシーがすでに獲得に乗り出しているのも偶然ではない。2003年生まれのスコットは、トーマス・トゥヘル代表監督から高く評価され、イングランド代表に加わった。ただし、大きな障害がある。ボーンマスは高額の移籍金を求めている。イングランドでは、その評価額は1億ユーロと伝えられている。

関心を集めているのはスコットだけではない。最近ではブライトンのヤシン・アヤリにも注目が集まっている。守備的MFとしてもセンターフォワードの背後でも高いレベルでプレーできる、非常に柔軟性のあるMFだ。スウェーデン出身のアヤリは、契約が2027年6月に満了するため、大きな獲得機会となり得る。ただし、ブライトンは契約を一方的に2028年まで延長できる。ミランはこのスウェーデン人MFに強い関心を示している。

ミラン首脳陣のリストには、もう一人名前がある。アデム・ゾルガネだ。ユニオン・サン＝ジロワーズに所属する2006年生まれのアルジェリア人で、フィジカルの強さと優れた技術を兼ね備えている。ミランのスカウト陣は、セネガル人DFシラの視察も兼ねて、ユニオン・サン＝ジロワーズの試合を複数観戦している。

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ゾルガネはフィジカルの強さと的確なパスワークを生かす、現代的なMFだ。ボールをつなぐ能力にも優れる。守備陣の前に立つ守備的MFとしても、前線へ飛び出すインサイドハーフとしてもプレーでき、チームの攻撃の組み立ては彼から始まる。プレスをかける際には、ボールを持っていないときも効果的に動ける。戦術的なポジショニングにも優れ、攻守の切り替えでも非常に貴重な存在となる。