ミラン、モドリッチの引退阻止に奔走

ルカ・モドリッチはキャリアの節目に差し掛かっている。 クロアチア代表としておそらく最後の試合に臨む準備を進める中、彼は大きな決断を迫られている。ミランであと1シーズン続けるか、現役を引退するかだ。

現時点では代表引退の決断をしたようだ。 長年の献身的な活躍を経て、クロアチア代表として幕を閉じ、クラブに集中する決断をした。40歳の彼は翻すつもりはない。

パナマ戦で代表200試合、数日後のガーナ戦で201試合目の出場が予定されている。 ただ、イングランドに4失点で大敗した直後だけに祝祭ムードは薄く、チームは結果が求められる。

年齢の影響は否めない。砲撃下で家族とホテルに避難し、駐車場で未来を夢見た少年は、もういない。 40年の人生とピッチでの輝かしいキャリアを経て、彼は自分の体が過密日程に耐えにくくなったと痛感している。

今後数か月の過密日程も、代表引退を決意した大きな要因だ。 クロアチア代表はUEFAネーションズリーグでチェコ、スペイン、イングランドと対戦し、若い選手たちにも負担が大きい。そのため、モドリッチはW杯後に代表を引退するのが妥当だと考えている。

一方、ミランでは状況が異なる。クラブでは理想的な環境が整い、加入当初の期待を上回る活躍を見せている。 家族も幸せで、娘イマがユースに入団したことも大きい。チームメイトやサポーターとの絆も強い。

ミランも来季残留を望んでおり、クラブはミランェッロで彼を歓迎すると伝えた。最終決定はモドリッチ自身が行う。イタリア紙『ガゼッタ』が報じた。

今後、ロベン・アモリム監督との会談が去就を左右すると見られる。 以前、マッシミリアーノ・アッレグリ監督とは戦術面で明確な信頼関係があった。アッレグリはモドリッチをチームの司令塔兼リズムメーカーと位置づけ、ボールを持つ・持たない両局面で試合の流れをコントロールする存在として重用した。

一方、アモリム新監督との相性はまだ不明だ。監督は新プロジェクトでのモドリッチの役割を模索中で、本人もしばらくは出場機会を見極めたい考えだ。

選手に近い筋は「本人は残留寄りの考えだ」と明かす。感情だけで決められるなら、とっくに残留を決めていたはずだ。しかし、ミランが来季チャンピオンズリーグに出場できないのは大きな要素だ。昨季を自身の欧州最高峰での最後のシーズンと考えていたためである。

金銭面や出場時間は二の次で、重要なのはプロジェクトの質と最高レベルで戦えるかどうかだ。W杯後に自身と向き合い、クラブや新監督と話し合った上で、身体と野心の声を聞き、総合的に判断する。

現時点で最も可能性が高いのは、年齢や体調に合わせ、特別なプログラムであと1シーズンプレーを続けることだ。出場試合を絞り、欧州遠征の移動を避け、十分な休息を確保し、出場時間を減らす方向となる。

モドリッチがまだチームに貢献でき、サッカーを楽しめると感じれば、その旅は続く。そうでなければ、サッカー史に残る偉大なキャリアに幕を閉じるだろう。

それまでミランファンは期待を胸に待つだろう。クラブがベテラン主将を説得し、もう1シーズン残留できれば、ファンは笑顔になるだろう。