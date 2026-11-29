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今朝、ミランは月曜夜に敵地で行われるカリアリ戦に向け、最終調整を行った。相手を率いるのはピザカーネ監督だ。攻撃陣には朗報が届いている。ラモスとカマルダの両FWは、ここ数日で負ったそれぞれの打撲から完全に回復し、チームとともにサルデーニャ島へ向かう。

一方、ルカ・モドリッチはミラネッロに残る。パルマ戦に加え、特にサンダーランド、ナポリ、コモとの重要な試合を控えているため、ミランのメディカルスタッフと本人は 状態の悪化を避けたい 考えだ。次の日曜日までの復帰を目指す。

バルテザーギも右脚の腱周囲炎により招集メンバーから外れた。パヴロヴィッチも万全のコンディションを取り戻しておらず、出場できない。4バックの左サイドには、週を追うごとに貴重な戦力となっている若きフランス人、ディアワラが入る見込みだ。センターバックでは、オリンピアコス戦で途中出場して好プレーを見せたトモリにチャンスが巡ってきそうだ。常に出場しているデ・ウィンターとコンビを組む。右サイドには元ラツィオのヒラが入る。

中盤ではモドリッチに代わってヤシャリがムサとともにプレーする。両サイドではモレイラとプリシッチの続投が確実視され、ラビオは中盤とゴンサロ・ラモスをつなぐ役割を自由に担う。アテネでのオリンピアコス戦勝利に貢献したシセとハッチンソンも、試合途中からの出場に備える。

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アモリム監督は月曜日の試合に向け、ミラン・フトゥーロから5選手を招集することを決めた。招集されたのはウラディミロフ、ピッタレッラ、パンドルフィ、オッソラ、ペレラ、ボルサーニだ。