ミラン、メンデスがモナコのバログンを提案。ユヴェントスも米国人FWの動向を注視

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新たな得点源を探すクラブにとって、フォラリン・バログンは1月の有力な選択肢になり得る。米国人FWはモナコを離れ、セリエAでプレーすることを望んでおり、ジョルジュ・メンデスはここ数日、ミランとユヴェントスに同選手について話をしている。

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。2028年に満了する契約が、モナコに2001年生まれの同選手の放出を急がせる可能性がある。

ジェリー・カルディナーレは、ジェスティフューテのCEOと直接連絡を取り合い、良好な関係を築いている。このCEOは昨夏、逸材ディエゴ・モレイラと、同じく背番号9を担うゴンサロ・ラモスをミランに連れてきた。ここ数日には、モナコで難しい時期を過ごすフォラリン・バログンについても話し合われた。昨夏は移籍に向かっていたが、トッテナムへの移籍が実現せず、モナコに残留。新監督フィリペ・ルイスの全面的な信頼を得られず、リーグ戦では6試合、計152分の出場で1ゴールにとどまっている。

ミランは攻撃陣の補強候補であるトレソルディとエンドリッキに注力している。一方、カマルダがレンタル移籍するため、ラモスの代役が必要になり、代替案も検討せざるを得ない。バログンは2023年夏にミラン加入に近づいていた。米国代表でコンビを組むプリシッチをよく知り、アモリムにとって有用な背番号9の特長を備えている。

メンデスは、ヴォルテマーデとコロ・ムアニとともに起用できる実力派FWを探すユヴェントスにも、バログンについて話をしている。大きな鍵を握るのは、モナコが設定する放出条件だ。要求額が5000万ユーロを下回れば、イタリアの両クラブの関心を引く可能性がある。