ミラン、メニャン不在時のGK起用は？ テッラッチャーノの復帰、トッリアーニ、U-23の動向

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「輝く時」が来た。ロレンツォ・トッリアーニにアピールの機会が訪れる。今度はフロジノーネとのリーグ戦だ。11月5日のフェレンツヴァーロシュ戦では好セーブを見せる一方、相手の先制点につながるミスも犯した。フランス対トルコ戦でプレーを続けられなくなったメニャンに代わり、先発する見込みだ。

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月曜朝、新たな情報が入った。メニャンは右股関節の内転筋付近に痛みを訴えており、フランス代表のスタッフはすでにミランの医師に連絡し、1995年生まれのGKの状態を伝えている。

メニャンは今後、11月17日火曜の午前中にミランで検査を受け、問題の程度を詳しく調べる予定だ。予想外の展開がなければフロジノーネ戦は欠場し、昨夏にピエトロ・テッラッチャーノを抜いてフランス人GKの控えに指名されたトッリアーニが代役を務める。テッラッチャーノは肩の問題で1カ月以上離脱しているが、今週中にチーム練習に復帰する見込みだ。

テッラッチャーノの回復状況にかかわらず、トッリアーニはセリエAデビューを果たす。トップレベルへの歩みで転機となったのは2024年9月17日。負傷したマイク・メニャンに代わって途中出場した。サン・シーロで行われたチャンピオンズリーグのリヴァプール戦で、プロとして初出場を果たしたのだ。試合はレッズが3-1で勝利した。 そして今、セリエAで大きなチャンスが巡ってきた。ミランはその後、11月26日にピレウスでオリンピアコスとの難しいヨーロッパリーグの一戦に臨み、30日にはカリアリと対戦する。この2試合もミランの若手GKが引き続き出場する見込みで、第3GKの座はブイエとピッタレッラが争う。