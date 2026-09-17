ミラン、ムサが代表復帰：ポチェッティーノはアメリカ代表の今後4試合からプリシッチを外す

ルベン・アモリムからの信頼を追い風にシーズン序盤に好スタートを切ったユヌス・ムサが、マウリシオ・ポチェッティーノ監督から評価された。『Fox Sport』によると、ミランのMFは、アメリカ代表が9月末から10月初旬にかけて戦うペルー、チリ、メキシコ、カナダとの今後4試合に向けた招集メンバーに名を連ねたという。





同じくこの報道によれば、一方でプリシッチは招集されない見通しだ。そのため、代表活動期間中はミラネッロで可能な限り最高のコンディションを取り戻すための調整に充てることができる。