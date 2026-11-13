ミラン、フルラーニ退任から6カ月。元CEOは今何をしているのか

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決裂が起きたのは2026年5月25日だった。レッドバードが公式声明を発表し、フルラーニの最高経営責任者（CEO）としての任期が即座に終了すると告知した。同じ日には、スポーツディレクターのイグリ・ターレ、テクニカルディレクターのジェフリー・モンカダ、監督のマッシミリアーノ・アッレグリも退任した。

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それは、スポーツ部門と経営部門を担う組織全体に及ぶ広範な決定だった。数カ月にわたり、事実上の決別は明白だった。最後の正式な手続きが行われたのは去る9月22日。ACミランの新たな商業登記簿の記録により、関係の完全な終了が確認された。

フルラーニがACミランで歩み始めたのは 2018年。エリオットが運営していた当時、取締役会に加わった。主に金融分野で高度な経験を積んだ経営者であり、経済的損失や度重なる経営体制の変更が続いた後、クラブの財務再建と安定化に携わった。 レッドバードが 2022年8月にACミランの買収を完了した際も、フルラーニは留任した。二つのオーナー体制をつなぐ存在の一人だった。クラブの内部組織に精通していることは移行期の強みと見なされ、 2022年11月11日には イヴァン・ガジディスの後任として最高経営責任者（CEO）に就任した。フルラーニの在任期間には、二つの側面が並存した。一つは財務基盤の強化だ。 2025年6月30日締めの決算では、 300万ユーロの利益を計上し、3期連続の黒字を達成。売上高は過去最高の 4億9450万ユーロに達した。一方で、セリエAの上位を争うべきクラブの野心に、成績が必ずしも見合わないという競技面の苦境もあった。

フルラーニにとっては、ACミランのようなクラブにとって最も重要な資産の一つであるサポーターと、直接的な関係を築けなかったことも痛手となった。ピッチ上での不振と、疑問の残る経営判断が重なり、その欠如は強い反感へと変わっていった。昨春の『コリエレ・デラ・セラ』によれば、ミラノ出身のフルラーニは、幼い頃から愛し、応援してきたと自ら語るクラブからの退任を、すでに慎重に考えていた。また、家族とともにロンドンで暮らすことを望む意向も、5月にはレッドバードに伝えていたという（家族はその時点ですでに1年前からロンドンに戻って暮らしていた。編集部注）。

ここ数カ月、前CEOは報道機関の取材に応じず、8年間を過ごしたACミランからの退任についてメッセージも出していない。難航し、批判も受けた別れの傷が、今も癒えていないのかもしれない。長年をACミランで過ごしたフルラーニは、移籍市場の中心人物としてではなく、初めて夏をすべて家族とともに過ごした。

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漏れ伝わるところによれば、フルラーニがACミラン以外のクラブでサッカー界に戻ることはない。数年前にエリオットを離れてACミランに移ったフルラーニは、今後、金融界で自身の専門知識を生かす仕事に再び取り組む可能性が高い。