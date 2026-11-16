ミラン、フランス対トルコ戦でメニャンが負傷しハーフタイムに交代。けがの内容と復帰時期は？

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ミランのGKで主将の選手が負傷。フランス対トルコ戦のハーフタイムに交代を余儀なくされた。

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ミランに不安が広がっている。GKで主将のマイク・メニャンが、ネーションズリーグ第6節の前半に負傷した。フランス代表のゴールを守っていた元リールのメニャンは、右太ももを痛めたと『レキップ』が報じている。

このため、0-0で迎えたハーフタイムに交代を余儀なくされた。代わってレステスが出場した。

『レキップ』によると、メニャンはトルコ代表FWデニズ・ギュルとの接触で強い打撃を受けたという。GKは太ももの違和感を訴え、フランス代表の医療スタッフはリスクを避けることを選択。ジダンが交代を行った。

月曜日の午前には、さらに情報が伝えられた。メニャンは内転筋付近の右股関節に痛みを訴えており、フランス代表のスタッフはすでにミランの医師に連絡し、1995年生まれのGKの状態を伝えている。

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メニャンは今後数時間以内にミランで検査を受け、問題の程度を正確に確認する。代表活動による中断明けの初戦に出場できるかどうかも見極める。ルベン・アモリム率いるミランは、11月22日（日）18時から、セリエA第12節でフロジノーネをサン・シーロに迎える。