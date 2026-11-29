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ミラン・フトゥーロのセルヒオ・ナバーロ・バルケーロ監督は、ソルビアーテ・アルノ（VA）の「フェリーチェ・キネッティ」で行われた試合で、ジャンルカ・サヴォルディ監督率いるレアル・カレピーナに1-2で敗れ、リーグ戦の連勝が4で止まった。試合は2026-27シーズンのセリエD第14節。メノンの退場とゲルニエの負傷で9人のまま試合を終えたミラン・フトゥーロには、カリアリ遠征に向けてアモリム監督にトップチームへ招集されたウラジミロフ、ピッタレッラ、パンドルフィ、オッソラ、ペレラ、ボルサーニ、そして負傷中のアサンジの不在が大きく響いた。

アウェーチームは開始15分までに2点を先行。オルランディのシュートはズキッチに当たって決定的にコースが変わり、さらにベロッティも得点した。ミラン・フトゥーロは23分にバレンティエンのゴールで1点を返し、後半も同点を目指したが、追いつけなかった。それでも、2010年生まれのガブリエレ・ボルサにとっては、初先発を果たした特別な一日となった。結果だけでなく、若手の成長を重視するプロジェクトを裏付ける出来事だ。ミラン・フトゥーロは1試合未消化で勝ち点26のまま。木曜日のストーク・シティとのプレミアリーグ・インターナショナルカップを戦った疲れが残る中で、この試合に臨んでいた。次はアウェーでニッビアーノと対戦し、その後、週半ばにレオンとの延期分の試合を迎える。『AcMilan.com』が伝えた。