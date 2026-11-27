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ミラン・フトゥーロは、プレミアリーグ・インターナショナルカップU21で再び勝利を挙げることはできなかった。初戦でエヴァートンに2-1で勝利したナバーロ監督率いる若きミランは、グループB第2節で1-2の敗戦を喫した。

ミラン公式サイトは試合をこう伝えている。「7分、O・キエレメが低いシュートで最初の見せ場を作ったが、ブイエがキャッチ。10分にはサーラが遠目からカーブをかけたシュートで応戦するも、ヒルソンが防いだ。22分、ストーク・シティが先制。ニクソンが中央へ送り、O・キエレメが右足で

ゴール

を決めた。25分、バレンティエンが抜け出したが、ヒルソンに阻まれた。29分にはエナブレレがシュートを試みるも決まらず。30分にはミランのミスから、再びエナブレレがゴールに迫った。31分、ストーク・シティが追加点。パスを受けたピンダーが左足で逆サイドの隅に決めた。33分のパンドルフィのFKは決まらず。34分にはヒルソンがプラッツォッタのシュートを好セーブし、続くパンドルフィのシュートも防いだ。43分にはブイエがO・キエレメを阻止。前半は2-0で終了した。

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53分、カッペレッティのクロスにサーラが合わせたが、ヒルソンが正面で待ち構えていた。63分、ゲルニエがペナルティーエリア付近から放ったシュートは、わずかに相手に当たって枠を外れた。66分にはイドリッシがヒルソンに再びセーブを強いた。67分には狭いスペースでの素早い連係から、ペレラもゴールに迫った。73分、ブイエがO・キエレメのシュートを防いだ。79分、ミラン・フトゥーロが1点を返して反撃。バレンティエンが個人技でエリア内へ進み、ヒルソンを斜めのシュートで破った。アディショナルタイムにはボノミに2度のチャンスが訪れたが、得点にはつながらなかった。終了間際にはパンドルフィのFKに望みを託したものの、ヒルソンは意表を突かれなかった。ストーク・シティU21対ミラン・フトゥーロは2-1で終了した」。

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試合記録

ストーク・シティ 2-1 ミラン・フトゥーロ

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ストーク・シティ （4-2-3-1）：ヒルソン；ミアーズ、アンダーソン、レニハン（後半30分 アギナ）、ダウダ；モリソン、エナブレレ；ニクソン、F・アチュ（後半1分 ファーン）、ピンダー（後半44分 アルコック）；O・キエレメ（後半44分 ブラッドベリー）。控え：クロシア、コリンズ、ミッドウッド。監督：ジョイス。

ミラン・フトゥーロ （4-2-3-1）：ブイエ；カッペレッティ（後半30分 ボノミ）、シセ、パリエイ（後半40分 ズキッチ）、ボルサーニ（後半19分 ペレラ）；パンドルフィ、サーラ；フォス、プラッツォッタ（後半19分 イドリッシ）、ゲルニエ；バレンティエン。控え：パンテリン、コロンボ、ボルサ。監督：ナバーロ。

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主審：カール・ベイカー（イングランド）。

得点：22分 O・キエレメ（ストーク・シティ）、31分 ピンダー（ストーク・シティ）、後半34分 バレンティエン（ミラン・フトゥーロ）。

警告：44分 サーラ（ミラン・フトゥーロ）、47分 アンダーソン（ストーク・シティ）、後半11分 プラッツォッタ（ミラン・フトゥーロ）。