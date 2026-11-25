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「ミランの若き才能は、新たな挑戦を通じて成長を続ける。ミラン・フトゥーロは今季、プレミアリーグ・インターナショナルカップU21に参加する。クラブのプロジェクトに、国際舞台での重要な経験が加わる。ミラン・フトゥーロは欧州のトップレベルのユースチームと対戦する。クラブにとって初めての大会参加を喜ぶとともに、若き才能の成長には、こうした新たな一歩が必要だと確信している。プレミアリーグが主催する大会は第10回を迎え、2025-26シーズンの決勝ではボルシア・ドルトムントのU21チームがレアル・マドリーを破って優勝した」

ミランはこの声明で、プレミアリーグが主催し、U23チームを対象とするプレミアリーグ・インターナショナルカップU21への参加を発表していた。歴代優勝チームには、マンチェスター・シティ、ビジャレアル、ポルト、バイエルン・ミュンヘン、クリスタル・パレス、ノッティンガム・フォレスト、そしてボルシア・ドルトムントという名門が並ぶ。

大会はフットボール・アソシエーションが運営し、出場資格は原則としてU21の選手に限られる。ただし、各チームは年齢制限を超えるフィールドプレーヤーを最大3人、GKを1人、同時に起用できる。

出場するのは計32チームで、イングランドから16チーム、ミラン・フトゥーロを含む欧州から16チームが参加する。各グループはイングランド勢4チームと欧州勢4チームの計8チームで構成され、各組の上位2チームが次のステージに直接進む。その後は準決勝と決勝が行われる。全試合は参加するイングランド勢のスタジアムで開催される。フットボール・アソシエーションが大会運営、移動、各チームの宿泊手配を担う。

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ミランの

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U23チーム

はセリエDのグループBで首位を狙っており、

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1試合

を未消化としている。明日夜、イタリア時間20時からイングランドで大会2戦目に臨む。9月上旬の初戦では、グディソン・パークでエヴァートンに3-2で勝利した。次の相手はストーク・シティだ。会場はbet365スタジアム。ストーク・シティはボルシアMGとノアシェランにいずれも0-2で敗れており、巻き返しを狙う。試合はミランの公式アプリでライブ視聴できる。

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チームはすでにイングランド入りしているが、中心選手のオッソラとウラディミロフを欠く。2人はオリンピアコスとのヨーロッパリーグの試合に向け、アモリムによるトップチームへの招集に応じた。ミラン・フトゥーロは今後、12月にトッテナム、1月にマンチェスター・シティと対戦する。