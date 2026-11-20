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ミランがフィルジル・ファン・ダイクに目を付けている。関心は確かなもので、イタリアでもSportitaliaの報道によって裏付けられている。リヴァプールのセンターバックでオランダ代表主将のファン・ダイクは、ミランにとって2027年夏の明確な獲得目標だ。その頃には、とりわけ守備陣で多くの変化が起こる可能性がある。

2018年1月にサウサンプトンから移籍金7500万ポンド、当時の換算で8000万ユーロ超でアンフィールドに加入した元フローニンゲン、セルティックのファン・ダイクは、特にリーダーシップの面でチームを一段上のレベルに引き上げられる経験豊富な選手と見なされている。ただし、ミランでプレーする姿を見るには、いくつもの条件がそろわなければならない。

第一の条件は、リヴァプールを退団することだ。ファン・ダイクは同クラブでこれまで、全公式戦を合わせて386試合に出場し、36ゴールを挙げている。契約状況は広く知られ、クラブ内外で大きな議論を呼んでいる。ファン・ダイクの契約は2027年6月30日に満了し、現在は更新に向けて交渉中だ。現時点ではビートルズの街に残ることを望んでいる。1991年にブレダで生まれたファン・ダイクは、オランダ代表のキャンプで「今は調子がいい。どうなるか見てみよう。焦ってはいない。これまでずっとやってきたことを続けたい」と語った。

リヴァプールは今のところ、まだ決断を下していない。交渉は続いており、新契約の期間と給与が争点となっている。リヴァプールが提示しているのは、2028年までの1年間の延長に、さらに1年の延長オプションを付けた契約だ。給与は、現在の税引き前で約2100万ポンド、換算すると税引き後で1300万ユーロ超という額を大幅に下回るものにする用意がある。

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イングランドでの報道によれば、かつてサウサンプトンをけん引したファン・ダイクは、2029年までの契約を求めており、給与の大幅な引き下げには応じるつもりがないという。ミランは今のところ状況を見守っている。選手の関係者には関心を伝えたが、ファン・ダイクが何を優先しているかも承知している。リヴァプールとの合意に至らなければ、獲得に乗り出し、正式なオファーを提示する。35歳でも、そして来夏に36歳を迎えても、ファン・ダイクはチームの力になれる。カルディナーレ、リヴァプールの背番号4の最大のファンかもしれないイブラヒモビッチ、そしてアモリムはそう確信している。

守備を強化する案はファン・ダイクだけではない。1月には、スポルティングCPのポルトガル人センターバック、ゴンサロ・イナシオの獲得を試みる。クラブは売却に前向きで、交渉の出発点は4000万程度となる見込みだ。イナシオとアモリムの代理人は同じで、ミランとの関係は非常に良好だ。連絡もかなり継続的に取られている。

一方、ファン・ダイク自身は将来について、Sky Sportにこう語っている。「誰かが僕の来季の決断をもう知っていると言ったり、そうほのめかしたりしても、それは事実ではない。僕自身、まだ分からないのだから。僕にとって大切なのは、調子が良く、現役生活がまだ何年も残っていると感じていることだ。どうなろうと、ここでの歩みは素晴らしいものだった。リヴァプールにはいつまでも感謝する。ほぼ10年にわたり、僕の人生の大きな部分を占めてきた。契約が延長されるかどうか、見てみよう。そうでなければ夏に別れを告げることになる」