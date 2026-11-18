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オマリ・ハッチンソンがミラン残留への思いを明かした。「ミランに残ること？ それが僕の夢だ。今季が終わったら買い取ってもらえればと思う。これからも長くここでプレーする自分を思い描いている……」

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ミランがチームメートのコニ・デ・ウィンターとともにファンと交流するために開催したイベントで、イングランド系ジャマイカ人のサイドアタッカーは、チームと自身の現状について語った。レッドヒル出身の2003年生まれは、チームの目標にセリエA優勝、自身の目標にミラン残留を掲げている。

Hutichinsonは昨夏の移籍市場終盤、ブラジル人の有力代理人ジュリアーノ・ベルトルッチがまとめた取引により、約400万ユーロの有償レンタルでミラノにやって来た。

ハッチンソン、そしてひいてはミランにとって問題となるのは、ノッティンガム・フォレストと合意した金額だ。5000万ユーロ。大金であり、かつてアーセナルとチェルシーに在籍した同選手は、その額に見合う価値を証明しなければならない。

ここまでセリエAで7試合に出場して1得点、ヨーロッパリーグでも4試合に出場しており、今季の出来は良好と言える。アモリム監督は彼を高く評価し、さらなる成長を促すために個別指導にも力を入れている。

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ポルトガル人指揮官がハッチンソンの心強い味方であることは間違いない。ミラン残留に値することを示すため、今度は本人がもう一段上のプレーを見せる必要がある。