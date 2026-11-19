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ミランの移籍市場での補強は攻撃陣に集中している。レアル・マドリーのブラジル人選手エンドリッキが、ブルッヘのイタリア・ドイツ系選手ニコロ・トレゾルディより優先されている。

だが、ミランの首脳陣はあらゆる方面に目を向けており、ほかの2つのポジションも対象だ。守備陣ではスポルティングCPのポルトガル人選手ゴンサロ・イナシオが補強候補リストの筆頭に挙がり、中盤では大物の名前が再浮上している。

『クオティディアーノ・ナツィオナーレ』によると、ミランがスコット・マクトミネイの獲得に乗り出した。

このスコットランド人MFとナポリの契約は2028年6月まで残っており、年俸は手取りで300万ユーロだ。

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契約を延長する場合、この額を大幅に引き上げる必要がある。しかし、契約更新の可能性を巡る両者の交渉は、ここ数週間で急ブレーキがかかった。

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選手が、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長率いるクラブの野心は自身のそれと一致していないのではないかと懸念していることも理由だ。

1996年生まれのマクトミネイは、2024年夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドから3050万ユーロで加入した。

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それ以来、ナポリで91試合に出場し、32ゴール、10アシストを記録。セリエA優勝とスーペルコッパ・イタリアーナ優勝も経験した。

去る9月8日、スコット・マクトミネイは心臓の手術を受けた。場所はスパイア・マンチェスター病院で、軽度の良性不整脈を治療するためだった。心臓アブレーション手術は無事成功し、休養と治療を経て、選手は10月に競技復帰の許可を得た。セリエAの3試合（インテル、ボローニャ、フィオレンティーナ戦）とチャンピオンズリーグのアーセナル戦を欠場した後、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下に通常どおり復帰した。さらに、スコットランド代表としてのネーションズリーグ4試合、スロベニア、スイス、北マケドニア、スロベニアとの対戦も欠場した。

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ミランはマクトミネイの獲得に向けて動く構えだ。加入すれば、アドリアン・ラビオと夢のインサイドハーフコンビを組むことになる。

実際、フランス人MFとの新契約締結は目前だ。現在の契約は2028年6月まで、年俸は手取りで350万ユーロで、1年間の延長オプションが付く。これをさらに2シーズン、2030年まで延長し、年俸もボーナスを加えて手取り500万ユーロに引き上げる。

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このような2人の「サラブレッド」が中盤を支えれば、ミランはもう一人の中盤の名手、クロアチア人のルカ・モドリッチの現役生活をさらに延ばせるかもしれない。41歳とは思えないプレーを見せている。

一方、ナポリでは、もう一人の偉大なMF、ケヴィン・デ・ブライネが早ければ1月にも退団する可能性がある。

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『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、PSVアイントホーフェンからの最初の200万ユーロのオファーを断った後、アウレリオ・デ・ラウレンティス会長率いるクラブは、次の冬の移籍市場で選手を放出するために700万ユーロを要求するという。