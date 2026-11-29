共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

パヴロヴィッチとバルテザーギは回復が間に合わず、明日夜にウニポル・ドムスで行われるピザカーネ監督率いるカリアリとの一戦を欠場する。1カ月以上クリーンシートのない守備陣で、アモリム監督の選択肢はほぼ限られている。左では不調が深まるエストゥピニャンよりディアワラが優勢で、右にはラツィオに所属していたヒラが入る見込みだ。

オリンピアコス戦で低調なプレーに終わり、60分に交代したデ・ウィンターには挽回が求められる。一方、先発メンバーで最も注目すべき変更は、トモリが本職のセンターバックとして先発することだ。ここ1年半、フィカヨはアッレグリ監督の3バックでは右センターバック、アモリム監督の下ではほぼ常に右サイドバックを務めてきた。

ミランにとっても、イングランド人DFにとっても重要な一戦となる。トモリは数週間前まで構想外と見られていたが、今は重要な役割を手にしつつある。昨夏にはクラブが自身をトップチームから外す決定を下したが、トモリは黙って受け入れた。別メニューでの練習にも変わらぬ決意で取り組み、不満を口にすることはなかった。

19度目のセリエA優勝を支えた一人だったが、前シーズンの不振が響き、チームの中心から遠ざけられた。約束されていた契約延長も春に立ち消えとなった。移籍市場の最終日には契約書に署名する準備を整えてロンドンへ飛び、フラムからの契約書を待っていた。しかし、アモリム監督のサッカー観に合う優秀なセンターバックを見つける難しさを認識したミランが方針を転換し、トモリをチームに復帰させた。

広告 広告

それ以来、トモリは謙虚な姿勢とミランへの愛情を持って、自らの立場を取り戻そうとしてきた。出番が訪れるたびに貢献する準備ができていることを示している。その姿勢は、かつて彼を批判していたサポーターにも伝わった。今ではサポーターが、次の7月に満了する契約の延長を求めている。

ただ、契約延長の可能性は現時点では低く、交渉は数カ月間止まっている。トモリは今、結果を残して未来を勝ち取ろうとしている。その第一歩が、友人であり元チームメートでもあるダニエル・マルディーニとの対戦だ。