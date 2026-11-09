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FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN CITYAFP
翻訳者：

ミラン、ディ・カーニオの言葉を聞け「ジェノヴァでの反応が意味することは一つだけ」

ACミラン
セリエ A

パオロ・ディ・カーニオは『Sly Calcio Club』で、ルベン・アモリム率いるミランの現状について次のように語った。ミランはヨーロッパリーグでフェレンツヴァーロシュに敗れたばかりだが、昨日のリーグ戦ではジェノヴァでジェノアに勝利した。

シセとプリシッチのゴールで、ミランはジェノアの本拠地で重要な勝利を挙げた。決して簡単な勝利ではなかった。スカイのスタジオでパオロ・ディ・カーニオは、マラッシでの一戦をこう振り返った。「アモリムは今週、自分自身にも厳しかったが、特にチームに対して非常に厳しかった。ここ数年、ミランの雰囲気がやや重かったことも分かっている。だが、何が言いたいか。このチームは健全で、強いということだ。そうでなければ、ジェノヴァであのような勝ち方はできない。答えはピッチで示された」

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