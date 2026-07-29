サンクン・ディアワラがミランの新戦力となった。正式発表は今朝行われた。トロワから加入する2006年生まれのDFは、5年契約に加えて6年目のオプション付きでサイン。今日にもオーストラリアのパースへ向けて出発し、新たなチームメートに合流する。クラブがこのフランス系セネガル人選手の獲得を発表した公式リリースでは、ディアワラが背番号13を選んだことも明らかにされた。





重要な番号だ。ミランのDFにとっては歴史ある背番号でもある。長年にわたって、あのアレッサンドロ・ネストaが着けていたからだ。若きディアワラは、この番号を背負う14人目のミラン選手となる。固定背番号制が導入された1995-96シーズン以降でのことだ。以下は、年代順に並べたミランの歴代背番号13の一覧である。

- ロベルト・ロレンツィーニ

- フランチェスコ・ココ

- イブラヒム・バ

- ジャンピエロ・マイーニ

- アレッサンドロ・イアンヌッツィ

- タリボ・ウェスト

- ジュリオ・セザール

- カハベル・カラーゼ

- アレッサンドロ・ネスタ

- マルコ・ストラーリ

- フランチェスコ・アチェルビ

- アディル・ラミ

- アレッシオ・ロマニョーリ

- サンクン・ディアワラ