ミラン、ストラマッチョーニの見解「アモリムは3バックを捨てたわけではない。彼が何を求めているのか説明しよう」

アンドレア・ストラマッチョーニは、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、ミランがレッチェ戦で見せた戦術面の新機軸について次のように語った。「彼が3バックを捨てたとは思わない。単純に、レッチェ戦では後方からのビルドアップにおける賢いバリエーションが見られたのだと思う。私が知る限り、アモリムは自分のチームで常にポジショナルなブロックを伴う3-4-2-1から入る。スポルティングでもそうだったし、結果はより少なかったとはいえ、マンチェスター・ユナイテッドでもそうだった。彼の狙いは、ピッチ内に三角形とひし形を作ることだ。 ギラを例に取ってみよう。ポルトガル人指揮官のゲームプランでは、彼は常に3つのプレーの選択肢を持つべきだ。左のMF、右のワイドの選手、あるいはトップ下へ出す形だ。そして他の選手たちも同様だ。アモリムは、チームがそのポジショナルモデルを『消化した』と判断すると、そこに変化を加え始める。レッチェ戦ではその一つが見られた。4枚でのビルドアップで、ローテーションによってギラがSBの位置に入り、そこは彼にとって居心地の悪い場所ではなく、モドリッチがゲームメーカーを務め、ラビオがより自分に適した、ボックス内へ攻撃参加できる役割を担っていた。ただ、非保持の局面では、レッチェ戦ではそれがあまり見られなかったとはいえ、ミランは再び3バックで守っていた」