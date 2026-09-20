ミランは日曜夜、セリエA第5節の最終戦でホームに迎えたレッチェに3－0で快勝し、直近2試合の引き分けを経て白星街道に復帰した。

ミランは立ち上がりから試合を支配。攻撃の組み立てに苦しみ、攻め手を欠いたレッチェの明らかな後退を背景に、ホームチームがボール支配率73％を記録した。GKのマイク・メニャンは真の脅威にさらされることはなく、試合を通じてわずか1度のセーブにとどまった。

クリスティアン・プリシッチが14分にミランの先制点を挙げた。ストラヒニャ・パヴロヴィッチの絶妙なスルーパスを生かし、今季初ゴールを決めることに成功した。

ミランは得点後もペースを握り続け、61分までリードを保った。この時間帯にアドリアン・ラビオがゴンサロ・ラモスとのパス交換から2点目を追加し、ディオゴ・モレイラが試合を完全に決定づける前に、チームに余裕あるリードをもたらした。

ディオゴ・モレイラは73分に見事なシュートで3点目を決め、ミランの優位を確固たるものとし、これといった苦戦もなく試合を締めくくった。

レッチェは65分にペルビス・エストゥピニャンが好タイミングで対応し、ホームチームから点差を縮めかけたチャンスを奪った場面を除けば、ミランのゴールに真の脅威を作り出すことはできなかった。

この勝利により、ミランは今季のセリエAで無敗を維持し、勝ち点を11に伸ばして順位表で5位に浮上した。週半ばのヨーロッパリーグでベンフィカに0－2で敗れた後、自信の一部を取り戻した。