ミラン、ジェームズ・フォンタネッラ＝カーンが新たなチーフ・コーポレート・アフェアーズ・オフィサーに就任へ

ミランの運営体制に新たな人材が加わる。ジェームズ・フォンタネッラ＝カーン氏は、現在フィナンシャル・タイムズでUS Finance Editorを務めているが、20年以上在籍した英国の経済紙を離れ、Chief Corporate Affairs Officerとしてミランに加わる見通しだ。これを報じたのは、メディア、ビジネス、金融を専門とするニューヨーク拠点の米メディアBreaker Mediaだ。





報道によると、フォンタネッラ＝カーン氏は10月末までフィナンシャル・タイムズに残った後、ミランのオーナーであり、レッドバード・キャピタル・パートナーズの創設者でもあるジェリー・カルディナーレ氏のもとで新たなキャリアをスタートさせるという。新任幹部はミラノとニューヨークを行き来しながら時間を分け、アメリカ資本オーナー陣のプロジェクトにとって特に重要な時期にあるクラブの社務を担う見込みだ。





フォンタネッラ＝カーン氏は、国際的な金融報道の分野で第一人者として知られる存在だ。2025年4月にはフィナンシャル・タイムズでUS Finance Editorに昇格し、ウォール街の主要グループに加え、プライベートエクイティ、資産運用、ヘッジファンド分野の報道を統括していた。これまでには、US Corporate Finance and Deals Editorなどの役職も歴任している。



