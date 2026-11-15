ミラン、サイドの立て直しが必要に。アモリム監督は1月に向け、教え子のマズラウィの獲得を再検討

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4バックへの変更は、アモリム監督とミランにとって最初の戦術的な転機となり、チームは特にリーグ戦で自分たちの形を見いだした。しかし、新たな布陣に伴い、移籍市場での優先事項も変わる。ポルトガル人指揮官が必要としているのは、両サイドでプレーできる本職のサイドバックだ。その条件に合う守備のユーティリティー選手が、マンチェスター・ユナイテッドのヌサイル・マズラウィである。

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このモロッコ代表選手はアモリムが高く評価する選手だ。アモリムはマンチェスター・ユナイテッドで指揮を執った際にも、彼を指導していた。マンチェスター・ユナイテッドが苦しんだシーズン、彼の出場機会はプレミアリーグで5試合、チャンピオンズリーグで2試合、EFLカップで1試合にとどまった。イングランドでのキャリアにおいて、決して充実した時期とは言えない。

アモリムの4バックでは、マズラウィは右サイドバックと左サイドバックの両方をこなせるほか、必要に応じてセンターバックでもプレーできる。2人の関係は今も非常に良好で、昨夏にはミランへの移籍の意思を探る接触もあった。

今後数日で再び獲得に向けた動きが具体化する可能性がある。1997年生まれのマズラウィは、ミランがサイドバックの補強に動く場合の最優先候補だ。彼を迎えるためにチームを去る可能性があるのはエストゥピニャン。クラブを取り巻く関係者全体との関係は、すでに長期にわたって完全に決裂している。

最終判断を下すのは、キャリックに代わってマンチェスター・ユナイテッドの新監督に就任したばかりのポチェッティーノだ。マズラウィについて見解を示すことになる。ミランは待ちながら、実現を願っている……。